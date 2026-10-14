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Fostul șef al spionilor pune la îndoială autoritatea premierului desemnat. „Va fi o coaliție între PSD și președinte”

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Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul șef al spionilor, Silviu Predoiu, a acuzat că noua coaliție de guvernare va fi, în realitate, una între președinte și PSD. Acesta a pus sub semnul întrebării autoritatea premierului Luca Niculescu asupra miniștrilor și rolul său în stabilirea programului de guvernare, în condițiile în care PSD și PNL își impun propriile cerințe. Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să depună joi, 15 octombrie, la Parlament, programul de guvernare și lista de miniștri care vor face parte din noul Cabinet, dacă va primi cele minimum 233 de voturi necesare, pentru învestire. Audierile miniștrilor propuși sunt programate la începutul săptămânii viitoare. Emisiunea poate fi urmărită integral aici

Structura noii formule guvernamentale elimină echilibrul politic dintre partidele din Parlament

Generalul cu patru stele în rezervă Silviu Predoiu a susținut că noua coaliție de guvernare va fi, în realitate, una între PSD și președinte, spre deosebire de formula anterioară, care includea PSD, PNL, USR și UDMR. Acesta a pus sub semnul întrebării autoritatea pe care premierul desemnat Luca Niculescu o va avea asupra miniștrilor.

„Deci, ar fi o coaliție. Anterior, am avut o coaliție PSD-PNL-USR-UDMR. Acum va fi o coaliție între PSD și președinte. Nu ni se pare că este ceva în neregulă în asta? Ce autoritate va avea Luca Niculescu asupra miniștrilor?”, a spus generalul cu patru stele în rezervă Silviu Predoiu.

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Programul viitorului Executiv este preluat integral din cerințele formațiunilor politice

Silviu Predoiu a susținut că programul de guvernare va reflecta prioritățile PSD și PNL, întrucât ambele partide au condiționat participarea la coaliție de includerea propriilor propuneri. Fostul șef al spionilor a pus sub semnul întrebării contribuția premierului desemnat Luca Niculescu la elaborarea programului de guvernare.

„Programul va fi compus din programul PSD și programul PNL, pentru că ambele partide au condiționat participarea de preluarea punctelor lor. Care va fi contribuția lui Luca Niculescu?”, a menționat fostul prim-adjunct al directorului Serviciului de Informații Externe, generalul cu patru stele în rezervă Silviu Predoiu,.îî. 

PSD preia 11 ministere din totalul de 17 din Cabinetul condus de premierul desemnat Luca Niculescu

Negocierile pentru noul Guvern au atins o etapă decisivă după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu drept candidat pentru funcția de prim-ministru. Aceasta este a patra tentativă de formare a unui Executiv, după ce Cabinetul condus de premierul demis Ilie Bolojan a căzut în urma unei moțiuni de cenzură la data de 5 mai.

Partidul Social Democrat a decis să intre la guvernare și a aprobat lista celor 11 miniștri care vor ocupa portofolii în viitoarea structură cu 17 ministere. Printre măsurile votate de social-democrați se numără un set clar de solicitări economice și sociale, precum indexări de venituri și eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru mame și veterani. În același timp, celelalte 6 ministere urmează să revină unor tehnocrați și specialiști desemnați pentru domenii strategice, în timp ce Partidul Național Liberal a ales să nu nominalizeze miniștri și analizează un acord de susținere parlamentară pentru o perioadă de șase luni.

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