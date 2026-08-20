Scandal în platoul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Ben Oni Ardelean și Valeriu Șuhan s-au contrat pe tema unei posibile apropieri politice între PNL și AUR. Schimbul de replici a devenit tensionat după ce Șuhan i-a cerut liberalului să-i explice declarațiile lui Ilie Bolojan, în timp ce Ardelean a respins categoric existența unei asocieri între cele două formațiuni și a catalogat informațiile drept „fake news”. Urmărește emisiunea întreagă aici.

Valeriu Șuhan, PSD: Am înțeles metafora dumneavoastră cu parteneriatul civil dintre PSD și AUR. Între timp, văd că avem și dumneavoastră o apetență pentru AUR. Ne faceți concurență.

Ben Oni Ardelean, PNL: Cel mai mare fake news de pe piață a fost povestea asta cu PNL-AUR. Cea mai mare glumă posibilă.

Valeriu Șuhan, PSD: Spuneți-i domnului Bolojan.

Ben Oni Ardelean, PNL: Arătați-mi întâlnirea, nu-mi spuneți povești!

Valeriu Șuhan, PSD: Păi, Bolojan a spus lucrul ăsta. Cum e fake news?

Ben Oni Ardelean, PNL: Pentru că este fake news. Niciodată nu a existat o asociere între PNL și AUR. Povestea aici nu este despre prietenii, ci despre majorități politice și ideologii.

Ilie Bolojan a recunoscut că s-a întâlnit cu George Simion

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a recunoscut că s-a întâlnit de două ori cu președintele AUR, George Simion. Premierul demis nu a oferit detalii despre aceste întâlniri, însă declarația sa îl pune într-o situație delicată, în contextul în care partidul pe care îl conduce a criticat în repetate rânduri AUR, formațiune pe care liberalii au catalogat-o drept „populistă”, „naționalistă” și chiar „extremistă”.

Bolojan a precizat că asemenea întâlniri țin mai mult de funcția sa și mai puțin de opțiunile sale personale.

„Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion de două ori. În condițiile în care, în plan parlamentar, oamenii vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetățeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni și să am o relație civilizată. Ține de respectul dintre oameni. A fost o discuție generală, legată de perspective, dar nu au fost niște negocieri politice, pur și simplu un schimb de opinii pe tema asta”, a ținut să clarifice scurt Bolojan, la Digi24, întâlnirea cu Simion.

Premierul demis spune că întâlnirile ar fi avut loc înainte de „momentul Veștea”.

„Cred ca a fost mai devreme, înainte de momentul Veștea”, a mai spus Bolojan.

Liderul PNL nu a dat mai multe detalii despre întâlniri sau despre ce a discutat exact cu Simion.

Ce spune George Simion despre un parteneriat cu PNL sau PSD

În cadrul emisiunii „Subiectul Zilei” cu Răzvan Dumitrescu, liderul AUR, George Simion, a fost întrebat despre posibilitatea unei alianțe între PSD și AUR, în urma unui sondaj realizat de redacția Gândul. Conform sondajului, care a adresat întrebarea „Ești de acord cu o coaliție PSD-AUR pentru a forma un guvern și a încheia criza politică?”, peste 50% au spus că sunt că vor un guvern PSD-AUR.

În replică, președintele AUR a afirmat că toate partidele parlamentare, inclusiv PSD și PNL, au fost alese de cetățeni pentru a rezolva actuala criză politică. El a menționat că formațiunea sa este dispusă la compromisuri, dar exclude înțelegerile care ar compromite partidul sau ar afecta negativ statul român.

George Simion vrea un guvern bazat pe majoritate solidă

Totodată, liderul AUR a transmis simpatizanților PSD că actuala conducere a partidului nu și-a manifestat niciodată deschiderea pentru formarea unui guvern comun. În viziunea sa, soluția pentru scoaterea țării din criză este un guvern stabil pentru o perioadă de patru ani, bazat pe paritate politică, independent de rezultatul concret obținut la alegeri, propunere care însă nu este acceptată de Sorin Grindeanu.

Goerge Simion a spus că nu are rost să se facă un guvern în actuala formă a parlamentului pentru că o să stea din scandal în scandal și nu va putea tranșa nimic.