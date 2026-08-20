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„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 20 august, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Nicolae Robu, dezvăluiri despre operațiunea “salvarea lui Fritz”. Cine câștigă războiul cu justiția

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 20 august, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Nicolae Robu, dezvăluiri despre operațiunea “salvarea lui Fritz”. Cine câștigă războiul cu justiția
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Astăzi la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul primar al Timișoarei Nicolae Robu face dezvăluiri despre operațiunea „salvarea lui Fritz”. Cine câștigă războiul cu justiția? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Guvernul demis nu are o formă finală a legii salarizării. Varianta prezentată Comisiei Europene a fost respinsă. Discuții aprinse între reprezentanții ministerelor. Cum păcălesc politicienii o țară întreagă.

Tot astăzi la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” detalii din culisele crizei energetice. Pe cine scoate Bolojan din priză? Document exploziv!

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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