Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul membru al CSM Toni Neacșu a făcut dezvăluiri din culisele CCR. Acesta a susținut că șefa CCR, Simina Tănăsescu, ar fi instaurat un regim militar în interiorul instituției. Avocatul a susținut că o eventuală demisie a președintei CCR, Simina Tănăsescu, nu ar rezolva problemele din interiorul instituției. Acesta a acuzat-o pe șefa CCR că ar fi impus un regim „aproape militarizat” și că, prin modul în care își exercită atribuțiile, ar bloca o parte din activitatea Curții.

„Nu va rezolva nimic, în momentul de față, demisia doamnei Tănăsescu. Spun asta știind că nu va exista, în primul rând, un astfel de act de asumare a ceea ce s-a întâmplat acolo. Deci, nu va exista. Dar nu este numai problema doamnei Simina Tănăsescu, respectiv președinta Curții Constituționale. Este foarte clar că, în interiorul Curții Constituționale, doamna președintă a instituit un regim aproape militarizat, inclusiv cu judecătorii Curții Constituționale.

Este foarte adevărat că mandatul dumneaei de președinte este extrem de contestat chiar de cei care au votat ca dumneaei să fie președinte. La fel cum este adevărat că, printr-un comportament care este, din punctul meu de vedere, la limita legalității, își folosește atribuțiile pentru a bloca o parte din activitatea Curții”, a susținut Toni Neacșu, fost membru CSM în platoul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

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Simina Tănăsescu își folosește atribuțiile ca să blocheze activitatea Curții Constituționale

Toni Neacșu a venit și cu un exemplu prin care șefa CCR și-ar folosi atribuțiile pentru a bloca activitatea Curții Constituționale. Avocatul a vorbit despre publicarea unei decizii referitoare la consiliile de administrație ale Televiziunii Române și Radioului Național și a susținut că întârzierea publicării motivării ar avantaja un partid politic și ar dezavantaja altul.

„Dau doar un exemplu cunoscut. Din aprilie, atât Televiziunea Română, cât și Radioul Național funcționează cu consilii de administrație numite neconstituțional, ca urmare a unei decizii a Curții prin care s-a constatat acest lucru. Motivările trebuie să aibă loc în 30 de zile. Motivarea este de mult deja finalizată, în schimb, în Monitorul Oficial nu a apărut nici în momentul de față. Cel care trimite la Monitorul Oficial este președintele Curții Constituționale. De ce face asta? Pentru că avantajează un partid și dezavantajează alt partid”, a susținut avocatul Toni Neacșu în cadrul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Lia Savonea îi cere demisia Siminei Tănăsescu Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, a lansat astăzi un atac frontal la adresa Siminei Tănăsescu, șefa Curții Constituționale, căreia îi cere voalat demisia într-un comunicat după întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan. „O asemenea situație nu poate rămâne neclarificată și nici fără consecințe instituționale pe măsura gravității sale. Atunci când conduita celui aflat în fruntea unei jurisdicții constituționale generează îndoieli legitime asupra aparenței de imparțialitate, responsabilitatea funcției impune asumarea consecințelor necesare, astfel încât asupra credibilității viitoarelor decizii ale Curții să nu planeze nicio suspiciune rezonabilă de influență sau de lipsă de imparțialitate”, a transmis Savonea în comunicatul asumat de ÎCCJ.

Șefa CCR nu a negat că s-a întâlnit cu Ilie Bolojan

Președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, a respins ideea că dosarele aflate pe rolul CCR ar fi fost discutate în afara cadrului legal. Reacția a venit după informațiile apărute în spațiul public despre o posibilă întâlnire între șefa CCR și Ilie Bolojan. Curtea spune că orice discuție despre cauzele aflate în analiză are loc doar în condițiile prevăzute de lege. Totuși, comunicatul CCR transmis sâmbătă, 15 august, nu spune dacă întâlnirea dintre Elena-Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan a avut sau nu loc. De asemenea, numele lui Bolojan nu apare în comunicat.

Bolojan a recunoscut că s-a întâlnit cu Simina Tănăsescu

Premierul Ilie Bolojan a confirmat întâlnirea de vineri, 14 august, cu șefa CCR, Elena-Simina Tănăsescu. Premierul demis a susținut că importanța întrevederii ar fi fost exagerată. Acesta a dat doar exemple din perioada în care ocupa funcția de primar în Oradea.

„De multe ori încearcă să se facă din țânțar armăsar, iar acum suntem într-o astfel de schemă. Când ocupi o funcție publică, ai întâlniri cu tot felul de persoane pentru a rezolva probleme. Când eram primar și se reabilita sediul Curții de Apel Oradea, cineva trebuia să rezolve problemele apărute. Erau probleme la racordurile de utilități și atunci aveam întâlniri pentru a rezolva problemele. Asta nu însemna că mă implicam în procesul justiției sau în cazurile aflate pe rol. Când eram președinte al Consiliului Județean am avut aceeași situație: am identificat un teren și l-am pus la dispoziție pentru un nou sediu. Asta se întâmplă și în acest caz”, a susținut Ilie Bolojan.

Pe de altă parte, Bolojan nu a precizat ce ar fi discutat și rezolvat cu șefa Curții Constituționale a României nici până în momentul de față.