Invitată la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul premier Viorica Dăncilă a explicat că ExxonMobil nu ar fi renunțat la proiectul Neptun Deep din cauza Guvernului pe care l-a condus, ci pentru că ar fi considerat mai avantajos un proiect din Norvegia. Fostul premier a adăugat că relația dintre Guvern și reprezentanții companiei a fost una bună și că despărțirea s-a făcut în relații amicale. Urmărește emisiunea întreagă aici.

„Pe de altă parte, au lansat ideea că Guvernul Dăncilă a fost cel care i-a gonit pe cei de la Exxon. Am fost în SUA și, la New York, am avut o întâlnire cu conducerea Exxon. Am discutat cu ei, am avut relații bune, am discutat și la Guvern. Le-a părut bine, înțelegeam tot ceea ce se întâmpla, fiind de specialitate. Nu au plecat pentru că Guvernul nu a fost de acord cu anumite lucruri. Au plecat pentru că au găsit o favorabilitate mai mare în Norvegia. Era un zăcământ foarte mare în Norvegia, iar interesul lor era acolo. În ziua în care au plecat, au venit cu flori la Guvern. Ne-am despărțit în relații amicale”, a susținut Viorica Dăncilă, fostul premier al României.

Viorica Dăncilă sugerează că Exxon ar fi putut avea informații despre războiul din Ucraina

Viorica Dăncilă a spus că ExxonMobil ar fi putut avea informații despre izbucnirea războiului din Ucraina, iar acest lucru ar fi putut influența decizia companiei de a renunța la proiectul din România și de a-și concentra interesul asupra Norvegiei. Fostul premier a precizat că, înainte de plecarea companiei, discuțiile despre proiectul Neptun Deep au fost bune și că cele două părți ajunseseră la un acord asupra principalelor aspecte ale exploatării.

„S-ar putea să fi avut informații despre războiul din Ucraina. S-ar putea să aibă legătură. Pentru că discuția de la New York a fost foarte deschisă, foarte amicală și ne-am înțeles la toți parametrii, la tot ceea ce însemna începerea exploatării la Neptun Deep. Pe urmă, au venit și au spus că îmi mulțumesc pentru cooperare, dar trebuie să plece în Norvegia. La scurt timp, într-adevăr, a fost războiul. Poate au avut informații sau alte avantaje acolo. Dar să arunci niște acuzații total lipsite de temei și să scuzi ticăloșia pe care ai făcut-o… nu pot să înțeleg”, a spus fostul premier Viorica Dăncilă în cadrul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

ExxonMobil și OMV Petrom, parteneri în Neptun Deep

ExxonMobil și OMV Petrom au fost parteneri în proiectul Neptun Deep, fiecare companie deținea câte 50% din drepturile și obligațiile aferente perimetrului din Marea Neagră. Proiectul a rezultat în urma lucrărilor de explorare, iar în 2012, cele două companii au anunțat descoperirea unor resurse de gaze estimate la acel moment la aproximativ 42-84 de miliarde de metri cubi.

ExxonMobil a decis să iasă din proiect

În 2019, ExxonMobil a început procesul de retragere din proiect și a anunțat intenția de a-și vinde participația de 50% din Neptun Deep. Retragerea companiei a deschis calea pentru intrarea unui nou partener în proiect.

Abia în 2021, Romgaz a intrat în negocieri exclusive cu ExxonMobil pentru preluarea participației de 50% pe care compania americană o deținea în Neptun Deep. Negocierile au avut ca obiect achiziția companiei ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care deținea drepturile și obligațiile aferente participației ExxonMobil în proiect.

Romgaz a preluat participația ExxonMobil

În 2022, Romgaz a finalizat tranzacția cu ExxonMobil. Valoarea achiziției a fost de 1,06 miliarde de dolari, cu posibilitatea unei ajustări pozitive de maximum 10 milioane de dolari și fără o limită pentru o eventuală ajustare negativă.

Începând cu 1 august 2022, Romgaz a devenit proprietarul integral al companiei care fusese deținută de ExxonMobil. Prin această tranzacție, Romgaz a preluat 50% din drepturile și obligațiile aferente proiectului Neptun Deep.

Romgaz și OMV Petrom au devenit parteneri în Neptun Deep

După finalizarea tranzacției, Romgaz și OMV Petrom au devenit parteneri egali în Neptun Deep, fiecare cu o participație de 50%. OMV Petrom a rămas operatorul proiectului, iar Romgaz a preluat rolul de partener al companiei austriece în dezvoltarea zăcământului din Marea Neagră.

Când vor veni primele gaze?

Calendarul oficial nu s-a schimbat. Primele gaze sunt estimate să ajungă în 2027. Neptun Deep ar urma să aducă aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaze pe an. Rezervele recuperabile sunt estimate la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi.

Așadar, Viorica Dăncilă respinge acuzațiile potrivit cărora Guvernul pe care l-a condus ar fi determinat plecarea ExxonMobil din Neptun Deep. ExxonMobil și-a anunțat intenția de a vinde participația în 2019, iar în 2022 Romgaz a preluat-o.