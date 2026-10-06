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Vladimir Petruț (PNL), detalii din discuțiile primarilor cu Bolojan. Premierul demis susținea de anul trecut că nu vom avea un premier PSD după el

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Invitat al emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, primarul PNL al orașului Cavnic, Vladimir Petruț, a oferit detalii din discuțiile purtate de primari cu Ilie Bolojan. Edilul a spus că premierul demis susținea încă de anul trecut că următorul șef al Guvernului nu va fi din partea PSD.  Vladimir Petruț a vorbit și despre nevoia formării rapide a unui guvern, în contextul în care administrațiile locale riscă să rămână fără bani, iar cetățenii în special pensionarii riscă să nu treaca iarna. De asemenea, a menționat că partidele ar trebui să renunțe la „liniile roșii”. Urmărește emisiunea live aici.

Discuțiile purtate de Ilie Bolojan cu primarii la Sighetu Marmației au anticipat actuala configurație politică

Edilul din Cavnic, Vladimir Petruț,  a dezvăluit culisele unei întrevederi politice anterioare, în cadrul căreia premierul demis a precizat formula de desemnare a viitorului șef al guvernului. Primarul PNL a a povestit că Bolojan a confirmat că următorul premier nu o să fie din partea PSD

„După mine va veni un nou premier, dar nu din partea PSD […] un primar agreat din zona președintelui, dar nu va fi de la PSD. Acum la un an distanță se demonstreze că ceea ce a spus el a fost adevărat. Da? Este așa. Nicidecum din partea PSD nu este nominalizat”, a declarat primarul orașului Cavnic, Vladimir Petruț.

Vladimir Petruț susține că e necesară formarea unui guvern cât mai repete

Vladimir Petruț, a declarat că PSD este esențial pentru formarea unui guvern și că, fără susținerea partidului, un nou executiv nu poate trece de Parlament. Acesta a spus că se va găsi o soluție pentru formarea unui guvern, însă unul minoritar nu ar putea duce mai departe măsurile necesare pentru România. Edilul PNL a atras atenția și asupra problemelor cu care se confruntă populația, în contextul apropierii iernii și al creșterii facturilor.

„Dar PSD-ul este prima vioară. Dacă PSD-ul nu hotărăște să intre în orice formulă de guvernare, nu poate trece un guvern în România. De aceea, eu cred că se va găsi o soluție și se va face un guvern, dar un guvern minoritar nu ar putea să ducă mai departe măsurile și ceea ce trebuie făcut pentru România. Mai mult decât atât, vedeți, noi avem probleme mari. Vine iarna, oamenii nu mai au bani de facturi”, a declarat primarul orașului Cavnic, Vladimir Petruț, la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Vladimir Petruț avertizează că vulnerabilitatea pensionarilor impune măsuri sociale de urgență

Vladimir Petruț a atras atenția că prețurile au crescut cu peste 40% și că peste un milion de pensionari din România au venituri sub 2.000 de lei. Primarul orașului Cavnic a spus că acești oameni au nevoie de bani și ajutoare suplimentare pentru perioada de iarnă. Acesta a subliniat că persoanele cu venituri mai mari se pot descurca, însă există oameni care nu mai au puterea de a face față cheltuielilor. Vladimir Petruț a susținut că este nevoie de un guvern care să ia măsuri pentru sprijinirea acestora.

„Au crescut prețurile cu peste 40%. Sunt pensionari în România, peste un milion, care au undeva sub 2.000 de lei. Gândiți-vă, ce fac acei oameni la iarnă? Trebuie să le dai niște bani în plus, trebuie să le dai niște ajutoare. Nu se poate să nu-ți pese de acești oameni. Bun, poate eu, primarul Petruț, poate dumneavoastră, poate Ilie Bolojan sau nu știu, avem din ce trăi. Că, nu, suntem oameni care avem venituri mai mari, ne descurcăm. Dar sunt oamenii ăștia care nu mai au capacitate, nu mai au puterea de a face nimic. Ce facem cu ei? Îi aruncăm la lada de gunoi a istoriei? Îi renegăm? De aceea este nevoie de un guvern”, a adăugat Vladimir Petruț.

Daniel Petruț: „Nu mai avem bani să le susținem, avem nevoie de rectificări”

Edilul din Cavnic, Vladimir Petruț, a declarat că administrația locală nu mai are bani pentru susținerea spitalului, centrului SMURD, instituțiilor și transportului public. Acesta a spus că este nevoie de o rectificare bugetară, deoarece nu mai sunt fonduri pentru plata asistenților personali începând de luna viitoare.

Vladimir Petruț a precizat că Guvernul a pus la dispoziție bani doar pentru primele zece luni și a întrebat de unde vor veni fondurile necesare dacă nu se face o rectificare bugetară. Totodată, edilul a susținut că partidele nu ar trebui să se joace în acest moment.

„Eu am spital în localitate. Păstoresc o localitate mare. Dar am spital, am centru SMURD, am toate instituțiile. Și transport public, local și tot. Nu mai avem bani să le susținem, avem nevoie de rectificări. Nu putem să facem plată. Uitați, plata asistenților personali. Astăzi dimineața îmi spunea contabila că nu mai sunt de luna viitoare bani pentru asistenții personali. Pentru că guvernul a pus la dispoziție doar pentru primele 10 luni. De unde vor veni acei bani dacă nu se face o rectificare? Eu cred că nu trebuie să se joace nimeni în acest moment”, a menționat edilul din Cavnic.

Edilul recomandă partidelor să renunțe la „liniile roșii” pe care și le-au impus

Edilul orașului Cavnic, Vladimir Petruț, a declarat că partidele au impus linii roșii, însă acestea ar trebui lăsate deoparte pentru formarea rapidă a unui guvern. Primarul a avertizat că, în lipsa unui nou executiv, România ar putea trece printr-o situație dificilă, iar partidele ar putea pierde procente.

„Eu am văzut, partidele au impus linii roșii. Să vă spun, se costă pe toți. Ei nu sunt conștienți de un lucru. Au intrat în Parlament cu diferite procente. Fiecare. Partidul meu și toate. S-ar putea ca, dacă aceste linii roșii nu se pun deoparte și nu se face un guvern rapid, care să treacă România printr-o situație care poate fi neplăcută și poate chiar să scadă niște procente la partide”, a declarat edilul orașului Cavnic, Vladimir Petruț. 

Luca Niculescu, desemnat de Nicușor Dan pentru formarea Guvernului

Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, după ultima rundă de consultări cu partidele politice. Fostul ambasador al României la Paris este a patra încercare a președintelui, după cele trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline.

Sorin Grindeanu a prezentat astăzi „linia roșie” a PSD-ului

Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a transmis, după ședința PSD, că partidul nu va acorda votul de încredere guvernului Niculescu, dacă modul în care este administrată România nu se va schimba.

„Până ajungem la miniștri, eu vreau să văd că există dorință din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcția țării, de administrare a țării și de administrare a economiei”, a spus președintele PSD.

Peste 1,7 milioane de români încasează pensii sub 2.000 de lei iar primăriile depind de rectificarea bugetară

Statisticile oficiale ale Casei Naționale de Pensii Publice relevă că peste 1,76 milioane de pensionari din România trăiesc cu pensii lunare sub pragul de 2.000 de lei, în timp ce indemnizația socială minimă se situează la 1.281 de lei pentru aproximativ un milion de beneficiari. În paralel, peste 70% dintre comune și un sfert dintre orașele mici din țară nu reușesc să își acopere din venituri proprii cheltuielile de funcționare și salariile, fiind dependente de transferurile de la bugetul de stat.

În sectorul asistenței sociale, plata drepturilor salariale pentru asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități grave necesită transferuri guvernamentale de până la 90% din totalul fondurilor, alocările inițiale pe anul curent acoperind doar primele zece luni de plăți.

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