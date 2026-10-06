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Ion Cristoiu: Sorin Grindeanu joacă teatru? Nu cumva Luca Niculescu a fost propus cu acceptul președintelui PSD?

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În Pastila sa editorială de marți, 6 octombrie, gazetarul Ion Cristoiu dezbate subiectul desemnării lui Luca Niculescu pentru funcția de premier al României. „Sorin Grindeanu joacă teatru? Nu cumva Luca Niculescu a fost propus cu acceptul președintelui PSD?”, sunt întrebările lui Cristoiu.

„La nici 5 minute de la anunțul președintelui Nicușor Dan că l-a desemnat ca premier pentru formarea noului guvern pe Luca Niculescu, la nici 5 minute, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a postat un text ce părea, prin închegare și prin soliditate, scris înainte de acest anunț. Și dacă citim acest text, am spune că domnul Luca Niculescu ar trebui să-și dea înapoi mandatul.

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În această dimineață, domnul Sorin Grindeanu spune că nu. „Nominalizarea pentru primirea mandatului continuă să sfideze matematica parlamentară. După patru premieri de dreapta, mă rog, au fost trei care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care ne-a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui PSD. Apropiere, decizii. Citez: de aceea, mâine, adică azi, vom avea o ședință a Biroului Permanent Național, în care vom analiza această propunere. Da, România are nevoie de urgență de un guvern care să schimbe direcția greșită a țării, să facă rectificarea bugetară, să pregătească bugetul.

PSD nu va participa și el va da votul pentru o construcție politică, politică care să însemne o nouă aventură politică.”

Rapiditatea cu care s-a dat și a postat acest text ne spune că gata. Luca Niculescu nici n-ar mai trebui să aștepte consultările, pentru că nu se poate face o majoritate parlamentară fără PSD. Ori, dacă citim acest text așa și-l luăm în serios, PSD deja a anunțat că nu va vota și, la o primă vedere, pare că așa e.

Dacă reluăm evenimentul consultărilor, noi vom fi siguri, repet, că PSD nu votează și că domnul Luca Niculescu trebuie să-și dea deja mandatul înapoi.

La consultări au fost ieri partidele politice și a fost următoarea situație: PSD a venit cu propunerea să facă guvern, dar premierul desemnat să fie Sorin Grindeanu. PNL s-a flexibilizat, a spus că nu are o poziție, dar ar putea să voteze un guvern.

AUR, categoric, a spus că nu va vota niciun guvern. USR a spus clar că a cerut alegeri parlamentare, ca și AUR. UDMR a scăldat-o.

Ne-am fi așteptat, după experimentul SIF în Mureșan, ca președintele să desemneze, dacă nu pe Sorin Grindeanu, adică pe cineva agreat de Sorin Grindeanu, pentru că, repet, de data aceasta trebuie neapărat votul PSD. Fără el nu se poate face, chiar dacă PNL l-ar vota pe Luca Niculescu, PNL, UDMR, USR… USR nu, gata, a căzut majoritatea. Aceasta nu se poate face.

Însă noi suntem prudenți, pentru că noi știm că politicienii sunt și mari actori. Actori amatori, dar mari actori. Deci putem presupune că, prin această decizie, Nicușor Dan… știe și el, e matematician olimpic, deci aritmetică știe, da? N-avem… și că, în stilul lui, a zis că nu ține cont de nimic.

Eu nu cred, pentru că Nicușor nu este chiar așa de sinucigaș politic. Eu îl consider total inadecvat pentru funcția de președinte, dar e și el șmecheraș pe-acolo, abil, viclean.

Iese, deci, eu nu cred că Sorin Grindeanu nu a fost consultat și că nu este acordul lui Sorin Grindeanu în legătură cu Luca Niculescu, adică ceva gen: „Ei, Luca Niculescu, care e apă sfințită, timp de poliție, nu putem spune nimic despre el. Voi faceți gălăgie la început și apoi îi dați votul, că, de fapt, este guvern PSD.”

Deci există două posibilități: ca Nicușor Dan chiar să fie sinucigaș, pentru că nu poți să sfidezi aritmetica parlamentară, sau să fie un teatru pe care îl joacă și, de fapt, acesta să fie guvernul PSD, dar un guvern, cum să zic, mascat, ca să poată să fie votat și de Ilie Bolojan, flexibilizat după vizita la DNA Iași.

Vom vedea în zilele următoare, adică vom vedea ce comunicat va da, ce decizie va lua conducerea colectivă a PSD, dar eu înclin să cred că Sorin Grindeanu joacă teatru”, spune Ion Cristoiu.

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