După aproape 40 de ani de muncă cu carte de muncă, un român a depus dosarul de pensie, la 60 de ani. Iată cu ce pensie s-a ales și ce penalizare a primit.

Pe acest român pensionarea anticipată îl costă peste 332 de lei în fiecare lună. Astfel, acum, la 60 de ani, un român primește o pensie de 2.483 de lei, după ce statul i-a aplicat o diminuare de 11,8%, scrie Newsweek.

După decenii de contribuții la sistemul public de pensii, unii români descoperă o realitate mai dureroasă, și anume, că

retragerea din activitate înainte de vârsta standard vine cu o penalizare care le poate reduce considerabil veniturile lunare.

Este, deci, și cazul pensionarului de față, care a muncit aproape 40 de ani, dar a ales să iasă la pensie înainte de împlinirea vârstei de 65 de ani.

Cu toate că a acumulat peste 39 de ani de vechime, el pierde lunar câteva sute de lei din cauza pensionării anticipate.

Conform deciziei de pensionare, bărbatul a ieșit la pensie începând cu 15 septembrie 2026, la vârsta de 60 de ani și o lună. A ales. deci, pensionarea cu aproape cinci ani înainte de vârsta standard prevăzută de lege, de 65 de ani.

Aparent, stagiul de cotizare este unul foarte mare, pensionarul acumulând 39 de ani și două luni de vechime totală, dintre care 36 de ani și 10 luni reprezintă stagiu contributiv, adică perioada pentru care s-au plătit contribuții la sistemul public de pensii.

Mai mult, decizia de pensionare arată că acesta are un an și cinci luni de stagiu asimilat și alte 10 luni de stagiu necontributiv. Pentru calculul punctelor de stabilitate s-au luat în considerare 11 ani și 10 luni de stagiu contributiv peste pragul de 25 de ani.

Chiar și așa, suma pe care o primește lunar este mai mică decât cea rezultată din calculul initial, iar fără penalizarea pentru pensionarea anticipată, pensia ar fi fost de 2.815 lei.

Din această sumă se scad cei 332 de lei, reprezentând diminuarea de 11,8%, iar pensionarul rămâne cu 2.483 de lei pe lună.

Așadar, alegerea de a se retrage din activitate înainte de vârsta standard îl costă pe pensionar peste 3.900 de lei pe an, bani pe care nu îi mai primește din cauza reducerii aplicate pensiei.

Poate cumpăra vechime după pensionare?

Răspunsul la această întrebare este că această posibilitate nu mai este disponibilă după deschiderea dreptului la pensie.

În sistemul public, cumpărarea vechimii este permisă în anumite condiții persoanelor care nu sunt pensionare și doresc să completeze perioadele în care nu au contribuit la sistemul public.

Contractele de asigurare socială nu reprezintă o soluție prin care un pensionar să poată adăuga retroactiv ani de cotizare după stabilirea drepturilor de pensie.

În cazul prezentat aici, problema nu este însă lipsa celor 35 de ani de stagiu contributiv, căci acesta a depășit deja pragul legal, având 36 de ani și 10 luni de contribuții. Reducerea de 332 de lei vine din faptul că a ales pensionarea anticipată, și nu din lipsa vechimii necesare.