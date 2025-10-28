Prima pagină » Tehnologie » Compania Neuralink a ajuns să implanteze cipuri cerebrale. Cum a transformat un creier uman într-un adevărat joystick

28 oct. 2025, 22:27, Tehnologie
Neuralink a început să implanteze cipuri cerebrale la mai multe persoane.  Paul, un bărtat paralizat de o boală neurologică, a primit un cip Neuralink la University College London Hospitals care nu-și poate folosi brațele, iar acum se poate juca jocuri video cu puterea gândului.

Elon Musk  a înființat compania Neuralink Corp. în 2016, alături de o echipă de opt oameni de știință și ingineri. În ultimul an, compania Neuralink a făcut demonstrații cum cipul funcționa în afara laboratorului.

Paralizați de la gât în jos, dar se pot juca jocuri video cu „puterea minții”

Primul om căruia i s-a implantat un cip pe creier,Noland Arbaugh, a putut să se joace jocuri video cu mintea. De asemenea, el poate îndeplini alte sarcini motorii complexe, cândva imposibile pentru el.

Paul, paralizat de la vârsta de 7 ani, a putut controla un computer la doar câteva ore după operație. Își folosește gândul pentru a juca jocuri video. Pe platforma Steam, Paul și-a „recăpătat mobilitatea”, precum Profesorul X din X-Men.

Un alt pacient, Nick Wray, și-a preparat cina la cuptorul de microunde cu gândurile sale după ce i s-a implantat cipul Neuralink. El poate controla un braț robotic cu care poate deschide un frigider sau poate manevra o ceașcă. El a fost al optulea pacient căruia i-a fost implantat cipul Neuralink.

O femeie și-a putut scrie numele după 20 ani după ce a primit cip pe creier

Audrey Crews, din Louisiana, a devenit paralizată la vârsta de 16 ani, în urma unui accident de mașină. Aceasta a dezvăluit pe platforma X cum a reușit să-și scrie numele pe ecranul computerului.

„Am încercat să-mi scriu numele pentru prima dată în 20 de ani. Lucrez la asta”, a postat Audrey pe X.

În urma unei proceduri medicale, femeii i s-a implantat, în luna iulie, un dispozitiv Neuralink de dimensiunea unei monede în cortexul motor. Dispozitivul îi permite să controleze un computer cu ajutorul minții. Acesta a reușit să deseneze, să scrie cuvinte și să folosească tastatura, totul cu puterea minții.

Sursa Foto: X

