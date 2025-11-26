Prima pagină » Tehnologie » Compania OpenAI nu se consideră „răspunzătoare” pentru moartea unui adolescent după ce acesta a discutat timp de câteva luni despre suicid cu ChatGPT

Compania OpenAI nu se consideră „răspunzătoare” pentru moartea unui adolescent după ce acesta a discutat timp de câteva luni despre suicid cu ChatGPT

26 nov. 2025, 19:55, Tehnologie
Compania OpenAI nu se consideră „răspunzătoare” pentru moartea unui adolescent după ce acesta a discutat timp de câteva luni despre suicid cu ChatGPT

În aprilie 2025, Adam Raine, un adolescent în vârstă de 16 ani, folosea ChatGPT la făcut temele școlare încă de anul trecut. Deși l-a considerat cel mai „bun prieten”, Raine a devenit atât de obserdat de chatbot încât că a dezvoltat stres și anxietate.  Băiatul a început să vorbească luni în șir cu ChatGPT despre sinucidere. 

Chatbotul dezvoltat de Open AI i-ar fi proiectat și o scrisoare cu un mesaj de adio: „Asta nu înseamnă că le datorezi supraviețuirea. Tu nu datorezi nimănui nimic”. Băiatul s-a sinucis, iar părinții au devenit furioși pe compania Open AI când au descoperit conversațiile avute cu ChatGPT.

Avocatul familiei adolescentului care s-a  sinucis: ChatGPT 4o a fost conceput pentru a valida convingerile utilizatorilor, inclusiv a persoanelor aflate în criză de sănătate mintală

Avocatul familiei adolescentului care s-a  sinucis: ChatGPT 4o a fost conceput pentru a valida convingerile utilizatorilor, inclusiv a persoanelor aflate în criză de sănătate mintală

Cum se apără Open AI

Însă, compania de Inteligență Artificială se apără: ChatGPT ezită să răspundă la întrebări care instigă la încălcarea legilor și infracționalitate,  la autovătămare și suicid. Iar adolescentul ar fi folosit un bypass pentru a trece peste măsurile de siguranță ale chatbotului.

Open AI le-a transmis părinților că minorul n-ar fi trebuit să folosească ChatGPT fără consimțământul unui părinte sau al unui tutore, că n-ar fi trebuit să fie lăsat să folosească ChatGPT pentru a discuta despre suicid și n-ar fi trebuit să folosească programe de bypass pentru a sparge măsurile de protecție ale chatbotului. Open AI transmite că scopul companiei este să gestioneze cazurile de sănătate psihică cu „grijă, transparență și respect”, citează SkyNews.

„Exprimăm cele mai sincere condoleanțe familiei lui Raine pentru pierderea lor inimaginabilă”, a transmis Open AI.

Avocatul familiei adolescentului care s-a  sinucis: ChatGPT 4o a fost conceput pentru a valida convingerile utilizatorilor

Jay Edelson, avocatul familiei Raine, a declarat pentru Sky News că răspunsul OpenAI „arată că conducerea încă se zbate”. Avocatul a scris:

„ChatGPT  a fost conceput în mod deliberat pentru a implica, încuraja și valida neobosit convingerile utilizatorilor săi – inclusiv persoanele aflate în crize de sănătate mintală, pentru care OpenAI a redus în mod specific barierele de siguranță odată cu lansarea lui ChatGPT 4o. Sam Altman, cu mult înainte de a intenta procesul, a declarat lumii că știa că aceste decizii i-au determinat pe oameni – în special pe tineri – să împărtășească cele mai intime detalii ale vieții lor cu ChatGPT, tratândul ca pe un terapeut. OpenAI știe că versiunea lingușitoare a chatbot-ului său a încurajat utilizatorii să se sinucidă sau i-a îndemnat să facă rău unor părți terțe. Răspunsul OpenAI la asta? Compania este scutită pentru că a îngropat ceva în termeni și condiții. Dacă asta este ceea ce OpenAI intenționează să argumenteze în fața unui juriu, asta arată doar că se zbat.” 

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: AI 18+. ChatGPT va avea și o „funcție erotică” și se va putea comporta ca un partener amoros. Anunțul șefului companiei

Recomandarea video

Citește și

TEHNOLOGIE HP va elimina 6.000 de locuri de muncă din 2028 din cauza implementării tehnologiilor cu Inteligență Artificială
19:13
HP va elimina 6.000 de locuri de muncă din 2028 din cauza implementării tehnologiilor cu Inteligență Artificială
TEHNOLOGIE Tim Cook încă nu este pregătit să se pensioneze, dar sunt patru concurenți care i-ar putea vâna poziția de director al Apple
18:48, 25 Nov 2025
Tim Cook încă nu este pregătit să se pensioneze, dar sunt patru concurenți care i-ar putea vâna poziția de director al Apple
TEHNOLOGIE Pas important în era tehnologiei. Iubitele robot pe cale să devină realitate
23:40, 23 Nov 2025
Pas important în era tehnologiei. Iubitele robot pe cale să devină realitate
APĂRARE SAHARA, arma secretă a României din zonele de conflict. Rachetă de croazieră autonomă cu AI inventată de o companie din Cluj-Napoca
11:58, 21 Nov 2025
SAHARA, arma secretă a României din zonele de conflict. Rachetă de croazieră autonomă cu AI inventată de o companie din Cluj-Napoca
TEHNOLOGIE Donald Trump a participat la forumul de investiții SUA-Arabia Saudită, unde Elon Musk și șeful Nvidia au discutat despre viitorul AI
19:20, 19 Nov 2025
Donald Trump a participat la forumul de investiții SUA-Arabia Saudită, unde Elon Musk și șeful Nvidia au discutat despre viitorul AI
TEHNOLOGIE Explicațiile oficiale ale companiei Cloudflare, după pana de internet care a afectat site-ul Gândul, dar și rețele globale
09:13, 19 Nov 2025
Explicațiile oficiale ale companiei Cloudflare, după pana de internet care a afectat site-ul Gândul, dar și rețele globale
Mediafax
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un nou lider
Digi24
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu
Cancan.ro
Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui 'infarct care i-a fost fatal'
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre agenți a fost plasat în concediu medical
Mediafax
Ciclonul Adel din Mediterana ajunge în România cu ploi abundente
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital
Cancan.ro
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Un remediu antic chinezesc pe bază de plante ar putea îmbunătăți fertilitatea
VIDEO Ministra Diana Buzoianu vine cu soluția pentru hainele aruncate pe câmp în zonele rurale: „Centre de colectare voluntară” și „o hartă interactivă”
22:11
Ministra Diana Buzoianu vine cu soluția pentru hainele aruncate pe câmp în zonele rurale: „Centre de colectare voluntară” și „o hartă interactivă”
NEWS ALERT 🚨 Atac armat lângă Casă Albă: Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați. Trump, furios: „animalul care i-a împușcat va plăti un preț foarte mare”
22:03
🚨 Atac armat lângă Casă Albă: Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați. Trump, furios: „animalul care i-a împușcat va plăti un preț foarte mare”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 27 noiembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 27 noiembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
JUSTIȚIE Gigantul chinez AliExpress elimină toate păpușile sexuale de pe stoc după ce au fost depistate produse necorespunzătoare scoase la vânzare
21:47
Gigantul chinez AliExpress elimină toate păpușile sexuale de pe stoc după ce au fost depistate produse necorespunzătoare scoase la vânzare
POLITICĂ Diana Buzoianu respinge teoriile conspirației privind golirea lacurilor Vidraru și Paltinu: „Nu există niciun fel de pericol”
21:44
Diana Buzoianu respinge teoriile conspirației privind golirea lacurilor Vidraru și Paltinu: „Nu există niciun fel de pericol”
POLITICĂ Oana Țoiu refuză categoric tăierea salariilor pentru diplomați. Locuință de peste 20.000 de euro/lunar pentru ambasadorul Andrei Muraru în SUA
21:30
Oana Țoiu refuză categoric tăierea salariilor pentru diplomați. Locuință de peste 20.000 de euro/lunar pentru ambasadorul Andrei Muraru în SUA