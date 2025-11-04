Prima pagină » Tehnologie » Google face bilanțul de 15 ani în România. „Avem în București un adevărat centru de inovare”

Google face bilanțul de 15 ani în România. „Avem în București un adevărat centru de inovare"

04 nov. 2025
Google România împlinește 15 ani de la deschiderea primului său birou local în București. De la un birou cu o mână de angajați în noiembrie 2010, compania a ajuns să aibă peste 400 de oameni. Google transmite că are realizări notabile în România, care includ diversificarea, digitalizarea și cel mai mare centru de dezvoltare pentru dispozitive „wearables”. 

Google a contribuit în cei 15 ani la cartografierea detaliată a României pentru a le oferi turiștilor imagini la 360 de grade pentru mai multe orașe, drumuri și chiar obiective turistice majore. Acum, Google se concentrează pe creșterea produselor bazate pe inteligență artificială și pe impulsionarea utilizării AI-ului și sprijinirea inițiativelor de educație în domeniu.

„Google este și va fi în continuare un partener de încredere pentru România. Cei 15 ani de activitate reprezintă o fundație solidă pentru următorul capitol, unul care va fi definit de inteligența artificială”, transmite Elisabeta Moraru, Country Director Google România.

În 2022, compania a achiziționat producătorul de ceasuri și brățări inteligente Fitbit și a ajuns la aproximativ 400 de angajați. În prezent, România este cel mai mare centru Google de dezvoltare pentru dispozivele de tipul smartwatch și brățări smart din Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Astfel, Capitala a devenit un important punct de referință pentru tehnologiile companiei, deoarece serviciile și soluțiile sunt dezvoltate în România și încorporate mai departe în device-urile Google care sunt utilizate în toată lumea.

Ce inițiative locale a avut Google în ultimii 15 ani

  • Google Atelierul Digital pentru studenți

Compania a organizat 9 huburi în centrele universitare ale României în care desfășoară cursuri online și offline, de digital marketing, programare, siguranță online și dezvoltare a carierei. Peste jumătate de milion de oameni au participat la cursurile organizate în parteneriat cu 15 universități din România.

  • Google pentru afaceri și antreprenori 

În cadrul a diverse programe, precum Atelierul Digital sau „Google for Startups”, Google România oferă susținere IMM-urilor. Până în prezent, a pus la dispoziție cursuri și consultanță dedicată pentru peste 10.000 de antreprenori. În ultimii 2 ani curricula a fost actualizată cu module dedicate inteligenței artificiale, prin care IMM-urile să deprindă abilitățile necesare pentru a exploata potențialul noilor tehnologii AI.

  • Granturile Google.org pentru organizații neguvernamentale 

Începând cu 2012, Google a acordat, prin Google.org, granturi de aproape 6 milioane de dolari către ONG-uri din România, pentru dezvoltarea de programe sociale și în domeniul educației. Până în prezent, în cadrul programelor dezvoltate de ONG-urile finanțate Google au participat peste 1.5 milioane de elevi, profesori, studenți și antreprenori.

  • Google pentru administrația publică 

Începând din 2023, Google România, alături de Institutul Național de Administrație, a derulat programe pentru educarea personalului din administrația publică în domeniul inteligenței artificiale. Aproximativ 8.500 de funcționari publici din România și Republica Moldova au participat la sesiuni de instruire privind inteligența artificială pentru creșterea productivității și noțiuni de siguranță în mediul online și securitate cibernetica.

