05 sept. 2025, 19:07, Știri externe
Comisia Europeană a amendat Google cu aproape trei MILIARDE de euro / Compania trebuie să plătească alte 420 de milioane de dolari în SUA

Comisia Europeană a anunțat vineri că a amendat gigantul american Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor Uniunii Europene privind concurența pe piața tehnologiei publicitare.

Comisia Europeană a declarat că Google a încălcat normele de concurență prin favorizarea propriilor servicii de tehnologie publicitară online în detrimentul concurenților săi, abuzând astfel de poziția sa dominantă pe piața tehnologiei publicitare.

Comisia a anunțat că a ordonat Google să pună capăt unor astfel de practici și să pună în aplicare măsuri care să ducă la încetarea oricăror conflicte de interese în lanțul de aprovizionare al piețelor de tehnologie publicitară.

Pe lângă amendă, Google are la dispoziție 60 de zile pentru a informa Comisia ce măsuri va lua.

Reprezentanții companiei au declarat că Google va face apel la decizia Comisiei.

Comisia „impune o amendă nejustificată și cere modificări care vor afecta mii de companii europene, îngreunându-le câștigarea de bani”, a declarat Lee-Anne Mulholland, vicepreședinte Google.

Conform Euractiv, mai multe surse au relatat că Teresa Ribera, comisarul pentru Concurență, ar fi trebuit să anunțe decizia de a amenda Google luni, dar decizia respectivă ar fi fost blocată de comisarul pentru Comerț Maros Sefcovic din cauza îngrijorărilor că amenda ar afecta relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și SUA.

La începutul acestei săptămâni, Sefcovic a declarat că procedurile interne ale Comisiei „există dintr-un motiv”.

În SUA, Google trebuie să plătească 425 de milioane de dolari pentru nerespectarea confidențialității utilizatorilor

În Statele Unite, un juriu federal din San Francisco a ordonat Google să plătească 425,7 milioane de dolari pentru invadarea confidențialității utilizatorilor.

Conform Fox Business, pe o perioadă de opt ani, compania ar fi colectat date despre milioane de oameni deși aceștia dezactivaseră o funcție de monitorizare din contul lor Google.

Verdictul de miercuri vine după un proces colectiv, care se aplică la aproximativ 98 de milioane de utilizatori ai Google din SUA, între 1 iulie 2016 și 23 septembrie 2024.

Juriul a constatat că compania a spionat utilizatorii, încălcând legile de confidențialitate din California.

Google a negat că ar fi accesat în mod necorespunzător dispozitive pentru a colecta, salva și utiliza date ale persoanelor care credeau că și-au protejat activitatea online prin intermediul opțiunilor de confidențialitate.

„Această decizie înțelege greșit modul în care funcționează produsele noastre”, a declarat purtătorul de cuvânt al Google, Jose Castaneda. „Instrumentele noastre de confidențialitate oferă oamenilor control asupra datelor lor, iar atunci când dezactivează setarea de personalizare, respectăm această alegere.”

Foto: Profimedia

