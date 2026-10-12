După ce o echipă de cercetători internaționali a nominalizat inteligența artificială (mai nou, numită superinteligență de către președintele american Donald Trump) ca una dintre posibile marile amenințări ale secolului 21 la adresa omenirii, președintele Microsoft a tras un semnal de alarmă. Brad Smith spune că inteligența artificială este mai puțin reglementată de guverne decât sunt laptele și mașinile de spălat.

Brad Smith face apel pentru regulamente mai drastice privind tehnologiile AI și susține că trebuie să existe obligații legale față de victimele unor sisteme autonome scăpate de sub control.

Președintele Microsoft solicită mecanisme de oprire de urgență pentru sistemele AI scăpate de sub control

În calitate de președinte al Microsoft și vicepreședinte al consiliului de administrație, Smith a publicat în 2025 un articol pe blog despre „Oportunitatea de Aur a companiei Microsoft pentru Inteligența Artificială Americană”:

„Țara are o ocazie unică în a-și urmări viziunea și a clădi ideile fundamentale stabilite din primul mandat al președintelui Donald Trump.”

Totodată, el solicită mecanisme de oprire de urgență pentru sistemele AI scăpate de sub control, potrivit The Guardian.

„În prezent, mașina dumneavoastră de spălat este supusă mai multor norme de siguranță decât inteligența artificială. Fiecare cutie de lapte pe care o vedeți în magazin este supusă unor norme de siguranță și unor inspecții.”, a declarat președintele Microsoft pentru BBC.

Tot mai mulți experți, politicieni, dar chiar și directorii companiilor Anthropic, Google și OpenAI au făcut apel la încetinirea ritmului de dezvoltare a inteligenței artificiale.

Directorul executiv al Microsoft vrea ca toate modelele AI să aibă o „frână de urgență”

Smith a afirmat că inteligența artificială poate să fie folosită atât ca instrument, dar și ca o armă. Compania Microsoft care operează infrastructura AI și este acționară la compania OpenAI este condusă de directorul executiv Satya Nadella.

Sâmbătă, Nadella a făcut apel ca modelele AI să aibă o „frână de urgență”.

„Nu putem trata superinteligența ca un set de cutii negre și pur și simplu să le acceptăm sau să le respingem recomandările, răspunsurile și acțiunile”, a spus șeful executiv de origine indiană al companiei Microsoft. „Trebuie să construim sisteme izolate, al căror comportament să-l putem observa, ale căror limite să le putem testa și ale căror acțiuni să le putem ține mereu sub control”, a adăugat Nadella.

Ministrul britanic al AI face apel ca toate sistemele AI să fie sigure

Ministrul Inteligenței Artificială al Marii Britanii, Kanishka Narayan, a făcut apel ca toate firmele ce dezvoltă sisteme AI să se asigure în primul rând că pot fi operate în siguranță.

În discursul de luni, Narayan a spus că se așteaptă ca marile companii tech care dezvoltă modele AI să facă mai mult pentru gestionarea riscurilor și instituirea măsurilor de protecție mai eficiente.

Guvernul britanic pregătește acte normative pentru a intensifica monitorizarea domeniului inteligenței artificiale.

Sursa Foto: Hepta