TikTok întărește controlul vârstei în Europa. Mii de conturi vor fi blocate. Ce se schimbă pentru utilizatorii din Europa

Mihai Tănase
19 ian. 2026, 09:07, Tehnologie
Platforma de socializare TikTok a anunțat implementarea unor măsuri suplimentare de verificare a vârstei utilizatorilor în Europa, menite să blocheze accesul copiilor care nu au împlinit vârsta minimă de 13 ani.

În următoarele săptămâni, TikTok își va îmbunătăți sistemele de verificare a vârstei în Uniunea Europeană, Marea Britanie și Elveția, prin introducerea unei tehnologii de predicție a vârstei, completată de intervenția moderatorilor umani.

Potrivit companiei, noul sistem va analiza informațiile din profil și activitatea utilizatorilor pentru a identifica situațiile în care un cont ar putea fi administrat de un copil sub 13 ani. Conturile suspecte vor fi marcate automat și transmise spre evaluare unui moderator uman, scrie News.ro.

În urma verificării, moderatorul va decide dacă respectivul cont trebuie sau nu blocat. Utilizatorii vizați vor primi o notificare oficială, care va include și un link către o pagină informativă cu detalii suplimentare despre procesul de verificare.

În anumite situații speciale, în funcție de tipul de conținut publicat sau urmărit, un cont poate fi trimis spre evaluare suplimentară de către un specialist, a mai precizat TikTok.

Conform condițiilor de utilizare ale platformei, vârsta minimă pentru crearea unui cont TikTok este de 13 ani. Compania susține că elimină lunar aproximativ șase milioane de conturi aparținând copiilor sub această limită de vârstă.

Implementarea noului sistem are loc după o perioadă de testare desfășurată anul trecut. TikTok afirmă că a colaborat cu Comisia pentru Protecția Datelor pentru a se asigura că noile măsuri respectă standardele europene privind protecția datelor personale.

