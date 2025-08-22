Prima pagină » Turism » Anunț pentru deținătorii de pașapoarte simple temporare: Va fi implementat începând din 15 septembrie 2025

22 aug. 2025, 21:32, Turism
Guvernul a adoptat joi o măsură care vizează creșterea securității pașapoartelor, în acord cu standardele internaționale și europene. Serviciile publice comunitare de pașapoarte vor elibera pașapoarte simple eliberate cu cod QR semnat digital.

Codul QR va fi verificabil prin citire optică.  Elementul criptografic va contribui la reducerea riscurilor de falsificare sau utilizare frauduloasă.  Nivelul de securitate al documentelor va crește la nivelul pașapoartelor electronice.

.„Introducerea elementelor criptografice moderne este necesară întrucât paşaportul simplu temporar românesc, deşi reprezintă un document de călătorie sigur, nu beneficiază de protecţia suplimentară oferită de suporturile digitale utilizate la paşapoartele electronice”, a precizat Guvernul României în comunicat.

Prevederile actului normativ nu se aplică doar paşapoartelor simple temporare eliberate în baza cererilor depuse anterior datei de 15 septembrie. Pașapoartele se supun regimului juridic în vigoare la data depunerii cererilor şi îşi mențin  valabilitatea până la data înscrisă în cuprinsul documentelor de călătorie sau până la momentul preschimbării acestora.

Hotărârea aprobată de Guvern armonizează normele naţionale cu standardele internaţionale şi europene de securitate a documentelor de călătorie, inclusiv cu recomandările Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 şi registrul PRADO.

„Prin aceste măsuri, Guvernul consolidează securitatea documentelor de călătorie, asigură respectarea angajamentelor internaţionale asumate de România şi răspunde nevoii de protecţie sporită a cetăţenilor în contextul mobilităţii transfrontaliere”, se menţionează în comunicatul citat de G4Media .

