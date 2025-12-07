Hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a anunțat lista invitaților de Revelion, după discuțiile aprinse din mediul online cauzate de prețurile considerate exagerate de mulți români. De notat că, deși un pachet de 4 nopți la hotelul premium al campioanei se apropie de 3.000 de euro camera, acestea se vând ca pâinea caldă.

După ce mai mulți turiști au comentat ironic prețul cerut de Simona Halep pentru petrecerea de Revelion (detalii AICI), reprezentanții hotelului au venit cu explicații.

Cum explică reprezentanții hotelului de lux prețurile arogante

Astfel, managementul unității hoteliere de 5 stele din stațiunea brașoveană au explicat că evenimentul va avea o atmosferă de lux, așadar prețurile piperate sunt perfect justificate.

Simona Halep a generat o amplă polemică cu prețurile pachetelor de Revelion de la hotelul ei din Poiana Brașov. Mai concret, pentru un sejur de 4 zile, prețurile încep de la 1.430 de euro per persoană și ating chiar 2.080 de euro pentru camerele premium. Totuși, angajații fostei campioane WTA sugerează că prețurile sunt justificate, ținând cont de programele artistice deosebite incluse în program.

Cine sunt invitații speciali la Revelionul de 5 stele din Poiana Brașov

Astfel, Hotelul Simonei Halep a anunțat că a început deja pregătirile pentru Anul Nou, dezvăluind lista invitaților speciali care le vor cânta turiștilor. Pe listă se află nume care, în opinia echipei hotelului, merită toți banii. Alessandro & Guya Canino, Mirela Ursache, Giorgio Ciabattoni, DJ Andrei Wab și Mrs. Saxy:

„Pregătirile pentru Revelion au început… și ne bucurăm sincer de energia care se strânge în jurul acestei seri. Nu e doar un eveniment, e felul nostru de a întâmpina un An Nou cu energie bună, atmosferă elegantă și oameni frumoși aproape. Anul acesta, îi avem alături pe extraordinarii Alessandro & Guya Canino, Mirela Ursache, Giorgio Ciabattoni și DJ Andrei Wab… iar seara va avea și un moment aparte prin energia și eleganța aduse de Mrs. Saxy. Ei sunt artiști care aduc emoție, ritm și o vibrație caldă exact pe gustul nostru. Lucrăm la fiecare detaliu cu grijă pentru o seară care să aducă bucurie și lumină exact așa cum merită începutul unui Nou An”, au precizat reprezentanții hotelului Simonei Halep pe rețelele de socializare.

Numeroși turiști au fost bulversați de costurile unui sejurul de lux la hotelul campioanei

În condițiile în care cel mai ieftin pachet de Revelion la hotelul Simonei Halep din Poiană costă 1.430 de euro de persoană (7.247) de lei, mai mulți internauți s-au arătat pur și simplu indignați.

„Cu 750 de euro, merg 7 zile în Abu Dhabi, de Revelion”, a scris o turistă în secțiunea de comentarii a anunțului hotelului, în timp ce altcineva a comentat ironic: „Se poate plăti cu fonduri europene? Că la ce prețuri aveți, Dubai sau Coasta de Azur sunt pantaloni scurți”.

Așadar, un cuplu ar trebui să achite minim 2.860 de euro (aproximativ 14.569 lei) pentru a se caza între 30 decembrie și 3 ianuarie (4 nopți) și a putea petrece Revelionul la hotelul fostei campioane WTA.

