Hotelul Perla din Mamaia, un simbol al stațiunii de pe litoral renaște din propria cenușă. Clădirea din 1962 se va transforma într-un hotel de 5 stele

Hotelul Perla, una dintre clădirile emblematice ale stațiunii Mamaia, scapă de buldozere și intră într-un amplu proces de restaurare. După ce imobilul a fost clasat drept monument istoric, proprietarul a renunțat la planul de demolare și a decis să readucă la viață în stil mare clădirea construită în 1962.

Hotelul Perla din Mamaia va renaște din propria cenușă după ce a fost salvat de la demolare. După luni întregi de dispute administrative și contestații în instanță, omul de afaceri Gheorghe Ionescu, proprietarul clădirii, a deci demareze un amplu proces de restaurare cu o investiție record de 5 milioane de euro, scrie Mediafax.ro.

Decizia vine în urma unei hotărâri administrative prin care imobilul a fost clasat ca monument istoric, potrivit unei evaluări realizate de Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, la solicitarea a două ONG-uri.

„Nu mai avem ce face. Este lege care trebuie respectată”, a declarat Ionescu, care estimează investiția în lucrările de restaurare la 5 milioane de euro.

Hotelul, construit în 1962, va fi restaurat pentru a-și păstra aspectul arhitectural original, dar va fi modernizat complet.

„Nu mai avem voie să-l dărâmăm și trebuie să încercăm, pe cât posibil, să-i redăm înfățișarea de acum 60 de ani, cu materialele și dotările moderne de azi”, a precizat antreprenorul.

Noul hotel Perla va avea 5 stele

După finalizarea lucrărilor, Hotelul Perla va fi clasificat la cinci stele, urmând să includă spa, piscină și săli de conferințe. Proiectul de reabilitare este estimat să dureze doi ani, iar antreprenorul promite o combinație între patrimoniu și confort modern.

Într-o primă fază, Gheorghe Ionescu intenționa să demoleze hotelul și să construiască unul nou, cu 180 de camere, investiție estimată la 12 milioane de euro. Planul a fost însă abandonat după ce, prin ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2260/2008, imobilul a fost încadrat în grupa valorică A a Listei Monumentelor Istorice.

Gheorghe Ionescu, care a cumpărat Hotelul Perla în 2019 de la omul de afaceri Mohammad Murad, mai deține și hotelurile Lotus și Select, aflate în prezent în renovare și programate pentru redeschidere în vara viitoare.