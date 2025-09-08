Prima pagină » Turism » Munții Măcinului au intrat în ascensiune turistică. În satele din zonă au apărut obiective turistice incredibile

Munții Măcinului au intrat în ascensiune turistică. În satele din zonă au apărut obiective turistice incredibile

08 sept. 2025, 21:55, Turism
Considerați cei mai vechi din România, Munții Măcinului au intrat într-o perioadă de dezvoltare turistică. De la deschiderea podului peste Dunăre de la Brăila, în ultimii doi ani, mii de turiști au cutreierat zona.

În doar doi ani au apărut 48 de pensiuni cu 500 de camere pentru dormit. Turiștii vin pentru a admira formațiunile stâncoase formate în urmă cu 400 milioane de ani, cu mult timp înainte de era dinozaurilor. Atunci, ei se înălțau ca niște coloși.

Unii turiști, când admiră munții străvechi,  își imaginează că văd spinare de dinozaur sau ouă de crocodil printre stânci. În Valea Fagilor se pot găsi multe insecte care par „exotice”, de la Croitorul Stejarului la Greierele borțos. De asemenea, deasupra văii zboară șoimul dunărean.

În zonă înfloresc multe comunități etnice: tătari, turci, aromâni și greci, fiecare cu obiceiurile sale gastronomice, de la chiroști turcești cu brânză la ardeii copți „măngică” și „sarailie”.

  • Daniela Ilie, localnică: „Acestea sunt renumitele chiroști cu brânză din bucătăria turcească, la noi, în Dobrogea, e un fel principal. Ilinca e nerăbdătoare. Seara era o cină perfectă, copiii așa se linișteau”.
  • Elena Buzdugan, bucătăreasă meglenă: „Sârlia aceasta era specifică atunci când se logodeau – se numea tocmă – se tocmeau un băiat și o fată. Și nu aveai voie să mănânci cu furculița pentru ca să nu învrăjbești familia viitoare”.
  • Titina Ariton, împletitoare de papură: „Toți care au văzut ce lucrăm noi, ne-au zis că sunt opere de artă! Aveți mâini de aur și faceți opere de artă! Dar rămâne la zis. Atât!”.
  • Ciprian Nichifor, meșter care și-a deschis atelier de tâmplărie cu fonduri europene: „Toată această cameră e mobilată de mine, toate obiectele sunt făcute cu mâna mea. Au fost oameni care au plecat cu suveniruri”.

Meglenii duc mai departe tradiția oieritului și împletesc papură, dar printre panouri eoliene. Ei trăiesc în locuințe cu olane, adică țigle rotunjite

Potrivit reportajului „Necunoscuta Românie” de la Știrile PRO TV, în urmă cu 20 de ani, doar cercetătorii veneau în această parte de țară. În 2024, Parcul Național Munții Măcinului a avut aproape 20.000 de vizitatori.

