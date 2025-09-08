Munții Măcinului au intrat în ascensiune turistică. În satele din zonă au apărut obiective turistice incredibile

Considerați cei mai vechi din România, Munții Măcinului au intrat într-o perioadă de dezvoltare turistică. De la deschiderea podului peste Dunăre de la Brăila, în ultimii doi ani, mii de turiști au cutreierat zona.
În doar doi ani au apărut 48 de pensiuni cu 500 de camere pentru dormit. Turiștii vin pentru a admira formațiunile stâncoase formate în urmă cu 400 milioane de ani, cu mult timp înainte de era dinozaurilor. Atunci, ei se înălțau ca niște coloși.
Unii turiști, când admiră munții străvechi, își imaginează că văd spinare de dinozaur sau ouă de crocodil printre stânci. În Valea Fagilor se pot găsi multe insecte care par „exotice”, de la Croitorul Stejarului la Greierele borțos. De asemenea, deasupra văii zboară șoimul dunărean.
În zonă înfloresc multe comunități etnice: tătari, turci, aromâni și greci, fiecare cu obiceiurile sale gastronomice, de la chiroști turcești cu brânză la ardeii copți „măngică” și „sarailie”.
Meglenii duc mai departe tradiția oieritului și împletesc papură, dar printre panouri eoliene. Ei trăiesc în locuințe cu olane, adică țigle rotunjite
Potrivit reportajului „Necunoscuta Românie” de la Știrile PRO TV, în urmă cu 20 de ani, doar cercetătorii veneau în această parte de țară. În 2024, Parcul Național Munții Măcinului a avut aproape 20.000 de vizitatori.
