Lefkada este o insulă învecinată cu Ithaca, insula pe care a condus-o regele Ulise, unul dintre participanții la Războiul Troian și cel care a venit cu ideea construirii Calului Troian din lemn. Timp de 10 ani, el s-a rătăcit pe drumul de întoarcere. În tot acest timp, nevasta lui, Penelopa, l-a așteptat.

Insula a devenit o colonie corintiană în perioada clasică. În Lefkada era dedicat un cult dedicat zeului Apollo Leucatos. Potrivit legendelor, de pe stâncile albe erau aruncați criminalii. Sappho, o poetă de seamă din Lesbos, s-a sinucis după ce s-a aruncat de pe una dintre aceste stânci, sfâșiată de durere din cauza iubirii față de Artemisia din Caria.

În timpul Războiului Peloponesiac, Lefkada s-a alăturat Spartei și Ligii Peloponesiene. Nu departe de insulă, s-a desfășurat Bătălia de la Actium din anul 31 î.Hr., de pe urma căreia romanii au cucerit Egiptul.

Insula Lefkada are 1 milion de vizitatori anual

Insula este anual vizitată de 1 milion de turiști, printre care și români. Un turist român, care se întorcea cu familia dintr-o frumoasă excursie în Lefkada, și-a încheiat prost vacanța, precum Ulise. Singura diferență între Ulise și turistul român? Nevasta era alături de turistul român. Iar femeia n-a fost deloc încântată de gafa prostească comisă de bărbatul ei.

El a cerut ajutor pe Forum Grecia, spunând că și-a încuiat cheia cu telecomanda mașinii în portbagaj, fiind încuiate și ușile. Acum, e disperat că nu mai poate să intre în mașină, iar nevasta lui îl înjură.

„Help! Mă întorc cu familia din Lefkada și am făcut una d-aia de filme proaste la cazarea unde m-am oprit pentru o noapte.Long story short, mi-am lăsat cheia/telecomanda în portbagaj când luam ceva de-acolo…și cum mașina era locked…când l-am închis, mi-am stricat vacanța.Vă rog, dacă e cineva care pleacă din București spre Grecia, pe la Kulata și e dispus să mă ajute, să-mi aducă cheia de rezervă…Sunt în Kerkini la vreo 40 de km de Kulata…cu o nevastă care mă injură de 4 ore, fără să respire…Dau bere!”.

Internauții au sărit imediat…..nu în ajutor, ci să comenteze și să facă haz de necaz:

”Propun după ce rezolvi cu cheia, la plecare să o uiți pe nevastă la hotel, o iei anul viitor”

”Spărgeam 2 geamuri decât să stau 4 ore să mă urle”

”Sincer? Divorțează! Repede! Cât mai poți! Până ajunge cheia de rezervă!”

În final, bărbatul a trecut peste pățanie și a povestit cum și-a rezolvat problema.

„Am rezolvat mulțumită unor conaționali inimoși. Mulțumim tuturor pentru sfaturi, disponibilitatea de a ajuta și, bineînțeles, pentru comentariile pline de umor. Ne-au ajutat și acelea”, a spus turistul.

