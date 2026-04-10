Pensiuni goale de Paște pe Valea Prahovei și Bran-Moeciu. Proprietarii încă mai așteaptă turiști la poartă

În 2026 Paștele este ușor atipic în una din cele mai populare destinații turistice din România, Valea Prahovei și vecinătățile. Pensiunile din zona de sub Bucegi și Piatra Craiului erau de obicei rezervate cu luni înainte. Dar anul acesta proprietarii încă mai așteaptă turiști la poartă în pragul Învierii.

Sute de proprietari de vile şi cabane de pe Valea Prahovei şi din zonele turistice din Braşov – Predeal, Bran-Moieciu – aşteaptă, pe ultima sută de metri, clienţi pentru perioada sărbătorilor de Paşti, publică News.ro. Nici proprierarii nu lasă prețurile, nici banii din 2026 nu mai sunt ce erau în 2025. Un sejur de 3 zile poate ajunge până la 6.100 de lei…

Un portal cu oferte de la mici antreprenori din turism indică peste 600 de unităţi de cazare libere pentru acest sfârşit de săptămână. Grupurile dedicate turiştilor pe reţelele de socialziare abundă, de asemenea, în anunţuri de închiriere.

Prețurile și penuria, combinația perfectă

Unele sunt pentru o familie mai mare, altele pentru grupuri de 10-12 sau chiar 20 de persoane.

Sunt proprietari de cabane şi vile care, la cererea oaspeţilor, asigură masă, alte unităţi oferă doar cazare. Preţurile pornesc de la sub o sută de lei de persoană pe noapte, unele cabane asigură ciubăr, jacuzzi sau chiar piscină încălzită, însă clienţii se lasă aşteptaţi.

Marile sau mai micile hoteluri de pe Valea Prahovei au pregătit, şi anul acesta, oferte speciale de Paşti: mâncăruri tradiţionale, unele reinterpretate, spectacole live, primire tradiţională după slujba de Înviere, prânz festiv de Paşti, surprize pentru copii. Vineri, prima zi din oferta de Paşti, sunt încă multe camere libere, iar hotelierii nu mai cred că ele se vor umple.

La hotel, preţul pachetului turistic care include mic dejun, mese festive, băuturi şi ”program special” costă peste 4.000 de lei pentru doi adulţi, cu trei nopţi de cazare, cu intrare din 10 aprilie. Camere sunt, clienţi nu prea.

Hotelierii spun că preţurile pot părea mari, dar ele reflectă realitatea românească: preţuri mari la materie primă, tarife la energie care au făcut ca turismul românesc să nu poată ţine pasul cu concurenţa din Bulgaria sau Ungaria.

Marile sau mai micile hoteluri de pe Valea Prahovei au pregătit, şi anul acesta, oferte speciale de Paşti: mâncăruri tradiţionale, unele reinterpretate, spectacole live, primire tradiţională după slujba de Înviere, prânz festiv de Paşti, surprize pentru copii. Vineri, prima zi din oferta de Paşti, sunt încă multe camere libere, iar hotelierii nu mai cred că ele se vor umple.

La hotel, preţul pachetului turistic care include mic dejun, mese festive, băuturi şi ”program special” costă peste 4.000 de lei pentru doi adulţi, cu trei nopţi de cazare, cu intrare din 10 aprilie. Camere sunt, clienţi nu prea.

Hotelierii spun că preţurile pot părea mari, dar ele reflectă realitatea românească: preţuri mari la materie primă, tarife la energie care au făcut ca turismul românesc să nu poată ţine pasul cu concurenţa din Bulgaria sau Ungaria.

Recomandarea autorului: Cât costă pachetele de Paște în stațiunile de pe Valea Prahovei, în 2026. Un sejur de 3 zile poate ajunge până la 6.100 de lei