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A 12-a noapte de proteste în fața Arestului Central, pentru susținerea lui Călin Georgescu. Mulțimea de oameni scandează intens și flutură tricolorul

Ruxandra Radulescu
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Susținătorii lui Călin Georgescu s-au strâns sâmbătă, 10 octombrie, pentru a 12-a noapte consecutiv în fața Arestului Central, unde este închis fostul prezidențiabil. Mulțimea de oameni cere eliberarea acestuia și scandează intens în timp ce flutură drapelul național.

Zeci de susținători au venit să-și manifeste sprijinul pentru Călin Georgescu, arestat preventiv pentru înșelăciune în fomă continuată la data de 29 septembrie.

Oamenii au venit cu pancarte și drapeluri și portavoci. Zona răsună de glasurile care scandează în forță: „Călin Georgescu este președinte”.

Mai mulți jandarmi păzesc zona, pentru a asigura că manifestația se desfășoară pașnic.

Primul mesaj al lui Călin Georgescu pentru susținători, după ce a fost arestat

După 11 nopți petrecute în arestul central, Călin Georgescu a transmis, în noaptea zilei de vineri spre sâmbătă, 10 octombrie, primul mesaj din spatele gratiilor dedicat susținătorilor săi.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a publicat, pe pagina personală de Facebook, un text în care se declară „copleșit de iubirea” pe care aceștia i-o arată și și-a declarat, la rândul său, „iubirea” față de ei.

Postarea a devenit virală în foarte scurt timp și, în mai puțin de 24 de ore, a adunat aproape 55.000 de aprecieri, 6.000 de comentarii și peste 3.000 de distribuiri.

„Copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit! Mulțumesc. Vă iubesc. Sus inimile!”, a scris Călin Georgescu în postarea publicată pe Facebook.

Călin Georgescu, arestat pentru 30 de zile

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la arestul central, acolo unde era așteptat de zeci de protestatari.

În momentul în care a ieșit pe poarta casei și i-a văzut pe susținători, Georgescu a vrut să își ridice în aer mâinile încătușate – la fel cum a făcut și în urmă cu o săptămână, atunci când a ieșit din sediul DIICOT, după ce a fost reținut pentru 24 de ore – însă, de data aceasta, polițiștii care îl țineau de brațe i-au împiedicat gestul.

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