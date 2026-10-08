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A zecea noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu

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Protestele pentru arestarea preventivă a lui Călin Georgescu continuă și astăzi pentru a 10-a seară la rând. Aproximativ 150 de persoane s-au adunat în fața Arestului Central din București.

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Unul dintre susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale a strigat „Să nu uităm Horia, Cloșca și Crișan! Să nu uităm Constantin Brâncoveanu! Să nu uităm toată istoria noastră”. Horea, Cloșca și Crișan au fost liderii Răscoalei țărănești din Transilvania din 1784-1785, pornită împotriva abuzurilor și a condițiilor grele impuse țăranilor. Cei trei au rămas în istorie ca simboluri ale luptei împotriva nedreptății și a asupririi.

De asemenea, susținătorii lui Călin Georgescu au afișat din nou bannerul cu mesajul „Vocile incomode nu se reduc la tăcere prin cătușe”, precum și mai multe pancarte pe care scria „Călin Georgescu, persecutat politic” , Dezbinați, avem stăpâni, uniți, noi suntem stăpânii. România e a noastră, a poporului” sau „Free CG”.

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Fostul prezidențiabil și soția sa, a treia zi consecutivă la percheziții și audieri

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și soția acestuia, Cristela, au revenit joi, 8 octombrie, la sediul DIICOT, unde anchetatorii continuă clonarea mediilor de stocare ale dispozitivelor electronice ridicate la perchezițiile efectuate în vila lor din Mogoșoaia.

Cristela Georgescu a ajuns, la fel ca și în precedentele zile, în jurul orei 8.20, și a intrat pe ușa din față. Ea a salutat susținătorii aflați în fața DIICOT și apoi a intrat în sediul Parchetului anticorupție.

În urmă cu două zile, cei doi au petrecut aproape opt ore la percheziții informatice și audieri. Ieri, procurorii DIICOT au decis să pună sechestru pe mai multe conturi dechise pe numele fostului prezidențiabil.

Călin Georgescu rămâne cu vila din Mogoșoaia sub sechestru și cu conturile bancare blocate

Tribunalul București a respins, miercuri, ca neîntemeiată, contestația formulată de fostul candidat la prezidențiale împotriva sechestrului instituit de procurori asupra vilei sale din Mogoșoaia. Călin Georgescu va trebui să achite statului suma de 400 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare. Hotărârea instanței este definitivă.

De asemenea, procurorii DIICOT au anunțat că au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Călin Georgescu, arestat pentru 30 de zile

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la arestul central, acolo unde era așteptat de zeci de protestatari.

În momentul în care a ieșit pe poarta casei și i-a văzut pe susținători, Georgescu a vrut să își ridice în aer mâinile încătușate – la fel cum a făcut și în urmă cu o săptămână, atunci când a ieșit din sediul DIICOT, după ce a fost reținut pentru 24 de ore – însă, de data aceasta, polițiștii care îl țineau de brațe i-au împiedicat gestul. Ulterior, susținătorii săi au început să huiduie.

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