A zecea noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu

Fostul prezidențiabil și soția sa, a treia zi consecutivă la percheziții și audieri

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și soția acestuia, Cristela, au revenit joi, 8 octombrie, la sediul DIICOT, unde anchetatorii continuă clonarea mediilor de stocare ale dispozitivelor electronice ridicate la perchezițiile efectuate în vila lor din Mogoșoaia.

Cristela Georgescu a ajuns, la fel ca și în precedentele zile, în jurul orei 8.20, și a intrat pe ușa din față. Ea a salutat susținătorii aflați în fața DIICOT și apoi a intrat în sediul Parchetului anticorupție.

În urmă cu două zile, cei doi au petrecut aproape opt ore la percheziții informatice și audieri. Ieri, procurorii DIICOT au decis să pună sechestru pe mai multe conturi dechise pe numele fostului prezidențiabil.

Călin Georgescu rămâne cu vila din Mogoșoaia sub sechestru și cu conturile bancare blocate

Tribunalul București a respins, miercuri, ca neîntemeiată, contestația formulată de fostul candidat la prezidențiale împotriva sechestrului instituit de procurori asupra vilei sale din Mogoșoaia. Călin Georgescu va trebui să achite statului suma de 400 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare. Hotărârea instanței este definitivă.

De asemenea, procurorii DIICOT au anunțat că au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Călin Georgescu, arestat pentru 30 de zile

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la arestul central, acolo unde era așteptat de zeci de protestatari.

În momentul în care a ieșit pe poarta casei și i-a văzut pe susținători, Georgescu a vrut să își ridice în aer mâinile încătușate – la fel cum a făcut și în urmă cu o săptămână, atunci când a ieșit din sediul DIICOT, după ce a fost reținut pentru 24 de ore – însă, de data aceasta, polițiștii care îl țineau de brațe i-au împiedicat gestul. Ulterior, susținătorii săi au început să huiduie.