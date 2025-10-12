Prima pagină » Video » Actorul Mihai Gruia vorbește despre puterea cuvintelor în teatru. „Cuvântul, înseamnă și din cum îl spui și mai ales din ce înseamnă pentru tine”

Actorul Mihai Gruia vorbește despre puterea cuvintelor în teatru. „Cuvântul, înseamnă și din cum îl spui și mai ales din ce înseamnă pentru tine"

12 oct. 2025, 19:20
La podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene de sâmbătă, 11 octombrie, publicul a fost  invitat la o întâlnire cu un artist unic: Mihai Gruia Sandu – actor, regizor, dramaturg și profesor universitar, o voce emblematică a culturii române. 

Vă ascultam în anumite interviuri cum găseați puterea și cum găsiți puterea în continuare să duceți roluri extrem de puternice și personaje și să țineți publicul în sală doar având chipul la dispoziție și doar având această mască. Vorbeați despre măști la un moment dat, purtăm măști și dincolo de scenă, dar masca actorului. Spuneați să îi privim pe politicieni și ne dam seama dacă reducem sonorul cum mint, prezentatorii de știri cât de credibili sunt. E un exercițiu, l-am făcut după ce v-am ascultat pe dumneavoastră și vă priveam în acele exerciții pe care le făceați, așa spontane, având tot textul pe față, a spus Adrian Artene.

„Păi, despre asta este vorba, eu tot încerc și foarte puțină lume mă înțelege și anume că, bine, punctul 1, asta nu spun eu, spun experții, în comunicare paradoxal cuvântul, conceptul înseamnă doar 17%, eu mă gândeam că e 50, e doar 17, e și tonalitatea vocii, deci e un procent deranjant de micuț. Problema este în felul următor, actorul are multe alte mijloace, emoția nu vine din ce înseamnă cuvântul, înseamnă și din cum îl spui și mai ales din ce înseamnă pentru tine și cum îl plasezi în context și cum îl dai. Am un fost student care a găsit 80 de feluri în care poți să spui „da”, 80 de feluri, mi-a făcut demonstrație într-o emisiune. Adică poți să spui „da” și să se înțeleagă „nu” liniștit și poți să spui și în multe alte feluri. În textul pe care îl primești scrie „da”, dar celelalte 79 de feluri sunt ale tale.

Și de asta relația actor spectator este foarte importantă, nici filmul și nici televiziunea nu au reușit să o elimine. Filmul continuă să rămână ce a fost inițial, o distracție ieftină pentru muncitori, a căpătat și niște dimensiuni mai elevate, dar rămâne o chestie care din punct de vedere cultural este ieftină. Te costă puțin să faci o chestie pe care o dai pentru sute sau milioane de oameni, teatrul este o chestie elevată, și relația directă e unică, de asta trebuie ținut sus nivelul să se înțeleagă și chestia asta să nu ne batem joc.”, a punctat actorul Mihai Gruia Sandu, în cadrul  podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene.

Este episodul în care Arlechino se întoarce după 35 de ani pentru a vorbi despre viață, teatru și fragilitatea condiției umane. De altfel, printre altele, artistul a mai vorbit despre suferință și vindecare, despre trecerea dincolo de „Marea Trecere” și despre căile prin care omul se poate apropia de divinitate. În același timp, ne-a condus prin reflecții profunde asupra modului în care putem descoperi fericirea și prin exerciții simple de eliberare de durere.

