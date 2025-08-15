Prima pagină » Video » Alertă în spitalele de pediatrie: enterovirusuri agresive și peste 120 de copii internați într-o zi

Alexandra Anton
15 aug. 2025, 20:11, Video
Sezonul cald aduce cu el nu doar vacanțe, ci și un val de infecții virale la copii, atrag atenția medicii. În ultimele zile, spitalele de pediatrie s-au confruntat cu un număr record de internări, multe dintre cazuri fiind diagnosticate cu enterovirusuri. Aceste infecții, care se transmit ușor și pot duce la complicații serioase, precum meningite, apar frecvent în rândul celor cu imunitatea scăzută și se răspândesc inclusiv prin piscine neigienizate.

Peste 120 de copii într-o singură gardă

La Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului, peste 120 de copii au fost consultați într-o singură gardă. Unii au avut nevoie de tratamente pentru rehidratare și antivomitive. Medicii explică faptul că aceste virusuri se transmit prin contact direct, după folosirea toaletei fără igienă adecvată, dar și prin apă contaminată. Simptomele includ febră, durere în gât, erupții cutanate și diaree.

Nu răspund la antibiotice

Specialiștii atrag atenția că antibioticele nu au efect asupra acestor infecții. În majoritatea cazurilor, boala se vindecă de la sine. La copiii cu imunitate fragilă simptomele se pot agrava, necesitând internare.

Rezistență mare în mediul extern

Enterovirusurile pot supraviețui mult timp în mediul înconjurător și se răspândesc mai ales vara, când contactul cu apa și mesele în aer liber sunt frecvente. Medicii recomandă părinților să fie atenți la igiena mâinilor copiilor și să evite băile în piscine sau ape necurățate.

Sursă: PRO TV 

Foto caracter ilustrativ/capturi: Pexels

