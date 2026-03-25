Prima pagină » Video » Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, la Gândul Recycle Now:”Statul român trebuie să facă din cetățean un partener”

Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, la Gândul Recycle Now:"Statul român trebuie să facă din cetățean un partener"

Oana Zvobodă

Deschiderea piețelor de desfacere pentru produsele și materialele rezultate din reciclarea deșeurilor reprezintă un pas foarte important în dezvoltarea lor, a spus Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, în cadrul celei de-a VII-a ediții „Gândul Recycle Now United – Stronger united, greener tomorrow” .

Vezi galeria foto
7 poze

Comisarul General al Gărzii Naționale de Mediu a punctat cât de folositoare sunt astfel de reuniuni cu oameni orientați spre același obiectiv.

„Discuțiile sunt extrem de utile, mai ales că aceste convenții reunesc oameni care sunt orientați către același obiectiv, creșterea ratei de reciclare, pentru că acesta este subiectul cheie. Suntem în 2026 și noi vorbim în continuare de colectare și reciclare. De fapt, noi ar trebui să vorbim de colectare pentru reciclare și să ne stabilim politicile naționale, să ne stabilim legislația pentru a fi stimulativă astfel încât să încurajăm reciclarea și colectarea va urma.

Deschiderea piețelor de desfacere pentru produsele și materialele rezultate din reciclarea deșeurilor reprezintă un pas extrem, extrem de important în dezvoltarea pieței. Cu siguranță, Garda Națională de Mediu își va continua activitatea coercitivă, numărul impresionant de controale și vom împinge lucrurile spre o legalitate, dar pentru a închide cercul, este nevoie ca din partea cealaltă să vină și o legislație stimulativă care să-i recompenseze pe cei care chiar își îndeplinesc atibuțiile”, a declarat Andrei Corlan.

Conferința Gândul Recycle Now United, editia a VII-a – „Stronger united, greener tomorrow”
FOTO: Alexandru Dobre, Mediafax

„SGR a făcut din cetățean un partener. Asta trebuie să facă statul român”

Corlan este de părere că principiile SGR ar trebui să existe și pe alte categorii de deșeuri.

„Este public raportul Gărzii Naționale de Mediu. 88% din deșeurile generate nu se reciclează, deci rezultatul este dezastruos. Avem un exemplu pozitiv și anume Sistemul de Garanție-Returnare, dar care, cantitativ, reprezintă cam 4% din totalul deșeurilor generate, sunt 210.000 de tone pentru că 9 miliarde de ambalaje cam atâta cântăresc.

Exemplul pe care l-a setat Sistemul de Garanție-Returnare ar trebui extins și pe alte categorii de deșeuri. Principiile SGR ar trebui să existe și pe alte categorii de deșeuri, pentru că am văzut cu toții ce înseamnă 0,50 bani și SGR a făcut din cetățean un partener. Asta trebuie să facă statul român, să adune cetățenii în spatele acestor principii de mediu curat, de responsabilitate socială și o oportunitate economică în respectarea mediului”, a precizat comisarul general al Garzii Naționale de Mediu.

Partenerii Conferinței Gândul „Recycle Now United, editia a VII-a – Stronger united, greener tomorrow” au fost: Greenpoint, Erbașu, Redpoint, Returo, Bilbor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

