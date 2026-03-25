Geanin Șerban, Asociația OIREP Ambalaje, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a:"Ministerul Mediului va analiza propunerea noastră de clearing house"

Geanin Șerban, președintele Asociația OIREP Ambalaje, este de părere că propunerea Autorității pentru Fondul de Mediu, de creștere a penalităților, ar trebui să fie luată în considerare după ce se găsesc soluții pentru a mări cantitatea de deșeuri care ajung la reciclare. Declarația a fost făcută în cadrul celei de-a VII-a ediții „Gândul Recycle Now United – Stronger united, greener tomorrow” .

Conferința a adus în prim-plan modul în care legislația actuală, inovațiile tehnologice și bunele practici din industrie se intersectează pentru a transforma gestionarea deșeurilor și economia circulară într-un motor real de sustenabilitate și eficiență.

„Ca de fiecare dată, la conferințele Gândul, subiectele se discută extrem de tranșant. Astăzi a fost o dovadă a acestui aspect. Încă o dată mulțumiri celor care s-au ocupat de această conferință.

Din punctul nostru de vedere, al Asociației OIREP-Ambalaje, am reușit să avem un subiect discutat cu doamna ministru și am obținut din partea dânsei promisiunea că, în cel mai scurt timp, un grup de lucru constituit la nivelul Ministerului Mediului, care va analiza propunerea noastră de clearing house, ceea ce noi considerăm o mare realizare. Deci răspunsul este că s-au discutat subiecte practice, de substanță și s-au stabilit și niște pași pentru viitor”, a declarat Geanin Șerban.

„Doamna ministru a acceptat că ar trebui să schimbăm ordinea”

Geanin Șerban spune că propunerea pentru creșterea penalităților ar trebuie să fie luată în considerare după ce se găsesc soluții pentru a crește cantitatea de deșeuri care ajung la reciclare.

„Discuțiile au început de la faptul că există o propunere din partea AFM-ului de mărire a penalităților pentru nerealizarea obiectivului.

Noi am spus că este în regulă, dar haideți să începem în ordine inversă. Haideți să venim cu propuneri pentru ca lucrurile să se întâmple în zona de flux municipal, și anume să găsim posibilități pentru a crește cantitățile care ajung la reciclare. Și da, pentru cei care nu-și îndeplinesc obligațiile, penalitățile pot să fie oricât de mari, dar aceste penalități să nu fie un scop în sine, ci să fie o pârghie. Și doamna ministru a acceptat că ar trebui să schimbăm poate ordinea, și anume să facem aceste discuții pe propunerile noastre concrete, de clearing house și, bineînțeles, să luăm în calcul și discuția pe taxe”, a punctat acesta.

Partenerii Conferinței Gândul „Recycle Now United, editia a VII-a – Stronger united, greener tomorrow” au fost: Greenpoint, Erbașu, Redpoint, Returo, Bilbor.

