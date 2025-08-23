Prima pagină » Actualitate » Tragedie pe Lacul Snagov! Au murit două persoane prinse în furtună. Cum s-a petrecut totul

Tragedie pe Lacul Snagov! Au murit două persoane prinse în furtună. Cum s-a petrecut totul

23 aug. 2025, 07:20, Actualitate
Tragedie pe Lacul Snagov. Două persoane s-au înecat, prinse de furtună. Astfel, ca urmare a fenomenelor meteorologice, pe parcursul nopții, pompierii din cadrul ISU București-Ilfov au fost solicitați intervină pentru căutarea a două persoane ce au fost surprinse de furtună în timp ce desfășurau activități de agrement pe lacul Snagov. Persoanele au fost declarate decedate.

Scafandrii din cadrul ISU B-IF, alături de echipaje de specialitate din cadrul Poliției Transporturi şi de voluntari, au căutat cele două persoane cu ajutorul unor sonare şi a altor echipamente specifice.

În urma căutărilor, au fost identificate şi extrase din apă cele două persoane, fiind declarate decedate de către medicul aflat la fața locului.

Am intervenit cu echipajul de scafandri din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, o barcă remorcabilă (tractată de o autospecială de stingere), un punct de comandā mobil și 2 echipaje de prim ajutor”, se arată în comunicat.

