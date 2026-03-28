„Cel mai înălțător zbor”. Moment inedit într-un avion în zbor către Oradea, surprins de Daniel Buzdugan. Corala Cantus Domini, rugăciune la 8.000 de m

Omul de radio Daniel Buzdugan a postat, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, o filmare cu membrii corului Cantus Domini, care interpretează o rugăciune în timpul unui zbor spre Oradea. „Cel mai înălțător zbor”, spune Daniel Buzdugan.

„Cel mai înălțător zbor.  Corul Cantus Domini cântând în avion, în drum spre Oradea, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește ne pre noi, Cantus Domini. Băieții au astăzi de susținut concertul de pricesne al artistei Georgiana Lobonț. Dumnezeu să le dea harul de a mângâia inimi”, a scris Daniel Buzdugan.

Cantus Domini, cor de bărbați

„Corul bărbătesc CANTUS DOMINI a apărut din inițiativa unor iubitori de muzică. Tineri de formație teologică și/sau muzicală. Astfel, membrii acestui cor sunt doctoranzi, masteranzi şi studenţi (teologi sau alte specializări). Majoritatea sunt absolvenţi ai Sminarului Teologic din București dar şi actuali elevi seminarişti. Încă de la înființare, corul este dirijat de către Arhid. prof. Răzvan-Constantin ŞTEFAN, profesor de muzică la Seminarul Teologic Ortodox din Bucureşti”, transmite Asociația Națională Corală din România.

Potrivit sursei citate, caracterul muzicii interpretate este în mare parte sacru. Însă repertoriul corului este unul variat, cuprinzând atât muzica de tradiție folclorică românească precum şi muzică din repertoriul coral internaţional (muzică sacră şi profană).

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Din cauza zăpezii, pe Transfăgărăşan nu se mai poate urca de la km 104
13:00
Din cauza zăpezii, pe Transfăgărăşan nu se mai poate urca de la km 104
STUDIU Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete: „Tot mai mulţi colegi au început să-mi spună că vin pacienţi cu diagnosticul pus de ChatGPT”
12:23
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete: „Tot mai mulţi colegi au început să-mi spună că vin pacienţi cu diagnosticul pus de ChatGPT”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Aș fi vrut să fiu un jurnalist care relata despre răstignirea lui Iisus”
10:30
Ion Cristoiu: „Aș fi vrut să fiu un jurnalist care relata despre răstignirea lui Iisus”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În martie 1917 s-a prăbușit un imperiu. Nu se aștepta nimeni să cadă țarul”
10:00
Ion Cristoiu: „În martie 1917 s-a prăbușit un imperiu. Nu se aștepta nimeni să cadă țarul”
ACTUALITATE Valentin Stan: Când Iranul a aruncat cu rachete în toate părțile a dat dovadă de slăbiciune. Nu au putut să se lupte direct cu cei care îl atacau
09:30
Valentin Stan: Când Iranul a aruncat cu rachete în toate părțile a dat dovadă de slăbiciune. Nu au putut să se lupte direct cu cei care îl atacau
ACTUALITATE Valentin Stan: Armata Iranului va avea curaj să se întoarcă împotriva regimului atunci când va avea susținerea terestră a SUA
09:00
Valentin Stan: Armata Iranului va avea curaj să se întoarcă împotriva regimului atunci când va avea susținerea terestră a SUA
Mediafax
Spitalele regionale din Craiova și Iași, pe drumul spre finalizare în 2028. Alexandru Rogobete: „La Cluj, din păcate, suntem în continuare în contestaţie…”
Digi24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Adevarul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia, conform dezvăluirilor unui jurnalist maghiar
Mediafax
Cătălin Predoiu: „România, printre cele mai sigure țări din lume, potrivit datelor recente”. 13.786 de percheziții domiciliare la suspecții de infracțiuni grave
Click
Lovitură dureroasă pentru Denise Rifai! Dezvăluiri neașteptate după despărțirea de Dan Alexa
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Cancan.ro
BREAKING | A murit celebrul actor din telenovela Clona😢
Ce se întâmplă doctore
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a fostului președinte. Operațiile estetice au transformat-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Descopera.ro
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
De ce simțim că nu avem timp, chiar și atunci când avem mai mult ca oricând?
ACTUALITATE Ciclonul Deborah „mătură” România în weekend. Strat de zăpadă de 50 cm până luni
13:17
Ciclonul Deborah „mătură” România în weekend. Strat de zăpadă de 50 cm până luni
VIDEO Ion Cristoiu: Cazul Mirabela Grădinaru- Primă Doamnă depășește hotarele mondenului pentru a fi eminamente politic
13:16
Ion Cristoiu: Cazul Mirabela Grădinaru- Primă Doamnă depășește hotarele mondenului pentru a fi eminamente politic
ALERTĂ Alexandru Rogobete, anunț îngrijorător despre curentul antivaccinist care e la cote maximale: „România, pe primul loc în UE la copii morți de rujeolă”
12:45
Alexandru Rogobete, anunț îngrijorător despre curentul antivaccinist care e la cote maximale: „România, pe primul loc în UE la copii morți de rujeolă”
ACTUALITATE Ora de vară 2026. Când „dăm ceasurile înainte”. Cum este afectat „mersul trenurilor”
12:17
Ora de vară 2026. Când „dăm ceasurile înainte”. Cum este afectat „mersul trenurilor”
ACCIDENT Ionuț și Mădălina, doi soți români, au murit într-un grav accident în Spania. El avea 34 de ani, ea doar 26
11:57
Ionuț și Mădălina, doi soți români, au murit într-un grav accident în Spania. El avea 34 de ani, ea doar 26
ALERTĂ Iarna se întoarce în plină primăvară. Alertă ANM: Cod Portocaliu de ninsori în mai multe județe. Cod galben în două județe din țară
11:54
Iarna se întoarce în plină primăvară. Alertă ANM: Cod Portocaliu de ninsori în mai multe județe. Cod galben în două județe din țară

Cele mai noi

Trimite acest link pe