Omul de radio Daniel Buzdugan a postat, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, o filmare cu membrii corului Cantus Domini, care interpretează o rugăciune în timpul unui zbor spre Oradea. „Cel mai înălțător zbor”, spune Daniel Buzdugan.

„Cel mai înălțător zbor. Corul Cantus Domini cântând în avion, în drum spre Oradea, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește ne pre noi, Cantus Domini. Băieții au astăzi de susținut concertul de pricesne al artistei Georgiana Lobonț. Dumnezeu să le dea harul de a mângâia inimi”, a scris Daniel Buzdugan.

Cantus Domini, cor de bărbați

„Corul bărbătesc CANTUS DOMINI a apărut din inițiativa unor iubitori de muzică. Tineri de formație teologică și/sau muzicală. Astfel, membrii acestui cor sunt doctoranzi, masteranzi şi studenţi (teologi sau alte specializări). Majoritatea sunt absolvenţi ai Sminarului Teologic din București dar şi actuali elevi seminarişti. Încă de la înființare, corul este dirijat de către Arhid. prof. Răzvan-Constantin ŞTEFAN, profesor de muzică la Seminarul Teologic Ortodox din Bucureşti”, transmite Asociația Națională Corală din România.

Potrivit sursei citate, caracterul muzicii interpretate este în mare parte sacru. Însă repertoriul corului este unul variat, cuprinzând atât muzica de tradiție folclorică românească precum şi muzică din repertoriul coral internaţional (muzică sacră şi profană).