Cosmin Corendea, despre numirea Oanei Țoiu în poziția de ministru de Externe: Este o continuare a PRĂPASTIEI în care se află politica externă

Deputatul AUR Cosmin Corendea, vicepreședintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că noul ministru de Externe, Oana Țoiu, reflectă o continuare a prăpastiei în care se află politica externă actuală a României.

„Așa cum am afirmat și în comisia de validare a doamnei ministru, noi suntem absolut surprinși de această nominalizare și nu neapărat că doamna Țoiu este femeie, așa cum se încearcă să se speculeze eronat, nici măcar că este de la un alt partid, nu are niciun fel de importanță. Noi suntem stupefiați datorită lipsei de experiență a doamnei ministru în ceea ce privește politica externă. Dânsa a început să muncească ca secretar de stat la Ministerul Muncii și nu are nicio legătură cu politica externă sau cu diplomația. De aceea, nici în comisia de audiere și de validare nu am întrebat-o pe doamna Țoiu despre cutumele diplomatice, despre relațiile internaționale și semnificația acestora, pentru că dânsa nu are de unde să știe, nu reiese de nicăieri din CV-ul dânsei că ar avea vreo tangență cu politica externă în afară de ceva workshopuri și conferințe la care a participat”, a declarat Cosmin Corendea, vicepreședintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților.

„România, în situația actuală, nu are nevoie de speculanți diplomatici”

Potrivit deputatului AUR, România, în situația actuală geopolitică, a subțirimii parteneriatului strategic cu Statele Unite și a situației din Ucraina, are nevoie de diplomați care sunt capabili să meargă să repare ceea ce fostul ministru din fosta guvernare, actuala coaliție, a stricat. În acest context, el a arătat,drept exemplu, Visa Waiver.

„Întrebarea noastră a fost ce are de gând să facă cu acest program, de la care România a fost suspendată permanent. Ei bine, nu a răspuns la întrebare, a răspuns orice altceva, dar nu acest lucru. Și i-am cerut, în cadrul întrebării pe care i-am pus-o, să-și asume politic un eventual eșec al incapacității dânsei și a ministerului pe care îl reprezintă, de a reintroduce România în programul Visa Waiver, printr-o demisie, într-un timp rezonabil, șase luni, un an de zile. Evident că nici la această subîntrebare nu a răspuns”, a punctat el.

Întrebat dacă remarcă o diferență între noul ministru de Externe, Oana Țoiu și fostul ministru al Afacerilor Externe, Emil Hurezeazu, Cosmin Corendea a răspuns: „Cred că este o continuare a prăpastiei în care se află politica externă actuală. Să ne ajute Dumnezeu să mă înșel, și să ne ajute Dumnezeu ca domnul Hurezeanu să nu devină «stelar» prin activitatea dânsului diplomatică inexistentă față de doamna ministru”.

Acesta a mai adăugat că principala provocare a actualului ministru de Externe este că „nu cunoaște cutume internaționale, nu are relații internaționale la nivel de guvern decât prin cadrul unor partide sau a reprezentării României, per ansamblu”.

„Nu este important un comportament sau un succes pe care îl ai la un summit NATO de unde ești oricum membru și deja președintele tău a semnat pentru 5%, nu aceasta este valoarea pe care trebuie să o aducă doamna ministru. Doamna ministru trebuie să aducă valoare în relația cu Statele Unite. Să se ducă să vorbească cu omologul dânsei din Statele Unite și să vadă cum reușește să reintroducă România în programul Visa Waiver, care este un program pentru români. Este un program care se adresa cetățenilor români și aceștia sunt foarte preocupați că un eșec diplomatic cu o ineficiență la nivelul Ministerului Afacerilor Externe a oprit acest program care li se adresa direct. Mai mult decât atât, are de manageriat o instituție mamut cu consulate închise și ineficiente în toată lumea, pe care dânsa trebuie să le menegerieze și să le aducă să devină eficiente pentru cetățean, nu prin mărirea taxelor pentru pașapoarte și alte documente oficiale pe care dânsa intenționează să le facă, pentru că aceasta este prevăzut în programul de guvernare”, a precizat el.

Acesta a mai adăugat că Oana Țoiu trebuie să-și dea demisia dacă activitatea ei la minister nu va genera rezultate.

„Doamna Țoiu să-și asume această numire rapidă și dacă nu are rezultate în următoarele luni, să aibă acea capacitate și decență de a demisiona. Demisia face și ea parte din cutumele diplomatice”, a concluzionat Cosmin Corendea.

CITEȘTE ȘI:

Oana Țoiu: „Suntem hotărâţi să facem NATO mai puternică şi mai bine pregătită împotriva tuturor amenințărilor”

Oana Țoiu, de la Haga: Am reafirmat angajamentul României de a sprijini pacea şi suveranitatea Ucrainei, precum şi democraţia Republicii Moldova