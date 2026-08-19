Europarlamentarul de centru-stânga Raphaël Glucksmann urmează să își anunțe candidatura la alegerile prezidențiale de anul viitor din Franța, cel mai probabil în cadrul unui interviu televizat în prime time duminică, potrivit unor persoane apropiate citate de Politico.

Raphaël Glucksmann, în vârstă de 46 de ani, este copreședintele partidului Place Publique și propune să devină principala voce a stângii moderate pentru a opri ascensiunea lui Marine Le Pen. În lupta electorală, europarlamentarul francez își propune să unifice electoratul de centru-stânga și să îl eclipseze pe veteranul radical Jean-Luc Mélenchon în cursa pentru succesiunea lui Emmanuel Macron.

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Sondajele actuale îl plasează pe Raphaël Glucksmann drept cel mai bine cotat candidat din zona de centru-stânga, fiind considerat foarte aproape de a intra în turul al doilea. Cu toate acestea, până la alegerile din primăvara anului viitor, Glucksmann plănuiește să candideze la alegerile primare închise organizate de Partidul Socialist francez, care îi includ în prezent pe Ségolène Royal, candidata socialistă la președinție din 2007, care a pierdut în fața lui Nicolas Sarkozy, și pe deputatul Philippe Brun. De asemenea, liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, se gândește și el să candideze.

În ciuda calculelor politice, toți candidații care și-au anunțat intenția de a participa sunt cu mult în spate când vine vorba de poziția în sondaje față de favorita extremei drepte, Marine Le Pen.

Înainte de a intra în politică, Glucksmann a avut o carieră lungă de jurnalist, realizator de documentare și eseist. De-a lungul activității sale, a realizat investigații majore precum cea despre genocidul din Rwanda și Revoluția Portocalie din Ucraina. După ce s-a alăturat politicii, din calitatea de reprezentant al Uniunii Europene, Glucksmann a activat pe postul de consilier pe probleme de integrare europeană pentru președintele georgian de la acea vreme, Mikheil Saakashvili.

Raphaël Glucksmann a cofondat mișcarea politică Place Publique cu scopul de a unifica stânga ecologistă și pro-europeană. A fost ales în Parlamentul European în anul 2019 și reales în anul 2024 ca lider al listei comune dintre Partidul Socialist și Place Publique. La aceste ultime alegeri, lista condusă de el a obținut aproape 14% din voturi, ceea ce a plasat coaliția socialiștilor în spatele celei a președintelui Emmanuel Macron.

Din postura de europarlamentar, acesta s-a remarcat în special ca președinte al Comisiei speciale privind ingerințele externe în procesele democratice ale UE. De asemenea, are o poziție fermă anti-Putin și una pro-Ucraina, unde a cerut în mod constant un sprijin militar și economic masiv din partea Europei pentru Kiev.

Raphaël Glucksmann speră că stilul său politic îi va câștiga pe foștii alegători socialiști care l-au susținut pe Emmanuel Macron. Linia sa politică pune accent pe suveranitatea europeană și pe combaterea giganților tehnologici globali. De asemenea, în timp ce principalul contracandidat al acestuia din aripa stângă a spectrului politic, Mélenchon, propune scăderea vârstei de pensionare la 60 de ani, Glucksmann este de părere că unii lucrători ar trebui obligați să lucreze mai mult, iar Franța trebuie să se îndrepte către un sistem în care vârsta de pensionare să se bazeze pe speranța de viață.

De asemenea, Glucksmann a ajuns și în vizorul propagandei ruse, unde procurorii din Paris au deschis o anchetă penală privind operațiuni rusești de destabilizare care l-au vizat în mod direct. Rețelele de propagandă asociate Kremlinului au fabricat e-mailuri și înregistrări false care au implicat-o pe partenera sa.