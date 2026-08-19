Invitat în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat, miercuri, că Ilie Bolojan îi inspiră o reclamă la foame și frig. Președintele Consiliului Național al PSD a mai spus că își dorește alegeri anticipate și a susținut că la 1 septembrie ar urma să fie desemnat un nou premoer. Fostul premier a comentat și scandalul Fritz, precum și întâlnirea secretă dintre Ilie Bolojan și șefa CCR. Mihai Tudose a lansat și un șir de ironii la adresa ministrului interimar al Apărării și al Transporturilor, Radu Dinel Miruță.

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Președintele Consiliului Național al PSD îl acuză pe premierul demis că nu a făcut reformă și că acesta a fost motivul pentru care social-democrații au ieșit de la guvernare.

„Am văzut cum se manifestă, parcă e reclamă la foame și frig. Asta îmi inspiră mie”, a spus fostul premier. Vezi mai multe AICI.

„Cea mai mare greșeală a PSD a fost că nu a rupt căruța atunci, cu TVA-ul. Noi am stabilit în campanie: nimeni nu mărea TVA-ul, nu că eram nebuni. Mărirea TVA-ului și a taxelor, la economie care scârțâie, o duci în cap. E la manual. Am acceptat că lasă, să nu fim noi ăia care stricăm joaca. Până la urmă, ajunge! Iar tot ce s-a întâmplat de atunci: «Facem reformă, blocăm angajările. Nu mai facem nimic, nu mai aruncăm banii pe prostii!». Mă rog, la ultima ședință de guvern, știți că facem stadioane la Oradea”, a adăugat Mihai Tudose.

Președintele Consiliului Național al PSD a mai spus că, în ziua votului la moțiune, partidul trebuia să ceară să se facă o nouă nominalizare, pentru că se crease o nouă majoritate. Mihai Tudose mai spune că dacă nu se poate crea o majoritate, se impune întoarcerea la popor.

„Hai înapoi la alegeri, hai la popor, frate. Dacă ies tot procentele astea și tot nu se formează, le mai facem o dată. În stilul ăsta o să ajungem, economic, într-o zonă din care nu ne mai putem întoarce”, a mai spus europarlamentarul PSD.

„Viziunea mea despre orice partid politic este că are niște voturi în spate. Aș negocia pe proiecte cu AUR. Negociez cu toată lumea”, a adăugat Mihai Tudose. Vezi mai multe AICI.

La 1 septembrie ar urma să fie desemnat un nou premier

Mihai Tudose a anunțat că are informații conform cărora Nicușor Dan va desemna un premier la 1 septembrie. Tot el a venit și cu o soluție pentru criza politică în care ne aflăm, un program politic cu care să fie de acord toate partidele.

„Dacă ne demonstrăm incapacitatea de a face guvernul, președintele continuă demersul în alte modalități. (…) Eu înțeleg că pe 1 septembrie președintele va spune ceva. Nu și-a imaginat nimeni că vor decurge așa lucrurile. Suntem partid politic, dar nu facem noi desemnări. Eu cred că domnul președinte va decide la un moment dat că trebuie să facă ceva pentru că România e în picaj, nu că e mare schimbare acum”, a declarat Mihai Tudose. Vezi mai multe AICI

Europarlamentarul PSD a mai spus că nu are încredere în PNL, nici măcar în aripa conservatoare.

„Nu cred că se mai poate face niciun proiect cu PNL, cu nicio aripă”, a spus Tudose

Ironii la adresa lui Dinel Miruță

Europarlamentarul PSD l-a ironizat pe ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor, Radu Dinel Miruță.

„Omul e foarte bun, pe comunicare și pe livrat. E ca și cum l-ai pus șef la cantină. Omul a găsit că se curățau cartofii prea adânc și se arunca mult la coajă, că bucătăreasa mai «cotea» o bucățică de brânză, ceea ce nu e normal, că se cumpărau alimente de unde nu trebuie și fără licitație și morcovii ăia trebuiau cumpărați cu proceduri competitive, ceea ce «bă, e corect ce face». Jos pălăria! Dar, între timp, n-a făcut nimica de mâncare! Cantina aia nu a livrat mâncare la oamenii ăia care stăteau. N-a livrat nimic”, a spus Mihai Tudose.

Ce spune Mihai Tudose despre cazul Fritz

Europarlamentarul PSD s-a referit și la cazul lui Dominic Fritz, care a spus că se duce la CEDO dacă își pierde mandatul de primar al Timișoarei, după decizia CCR legată de conflictul de interese.

„Tu ai o decizie ANI, OK, ai trecut prin două instanțe, ambele instanțe ți-au spus că e nasol. N-ai urlat atunci, că stăteai liniștit, îți făceai mandatul. Acum, dacă tot ai greșit și ești incompatibil și n-ai voie să mai fii primar, du-te și acasă. Nu, ne ducem la CEDO, ne ducem la ONU, la Tribunalul Galaxiei.

Sunt 200 de oameni în situația asta, iar PSD nu are majoritate la Curtea Constituțională, dar este justiția de vină. Ați înnebunit?”, a spus Mihai Tudose.

„Cel mai mare câștigător al «șifonării» lui Fritz e Bolojan”, a adăugat europarlamentarul PSD.

Tudose rezumă întâlnirea dintre Bolojan și șefa CCR: „Ne-am întâlnit la unul în birou ca să discutăm despre ceva care nu era treaba ta”

Președintele Consiliului Național al PSD a comentat și întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu, în biroul președintelui Senatului.

„Cum să se întâlnească președintele Curții Constituționale cu prim-ministrul într-un birou la unul care nu-i acolo? Abrudean, președintele Senatului, era la Cluj. Domne, știți că în birourile care au un telefon T.O. (telefon operativ, n.r.) – e al doilea om în stat – nu prea poți să intri în lipsa lui? E acolo, telefonul ăla special, eu știu că, pe vremea mea, avea o cărticică în care scria că nu pot fi în birou în lipsa ta decât următorii: șefa de cabinet, doamna care face curat și așa mai departe, o listă scurtă, care să fie singuri în birou. De ce a zis doamna președinte că s-au întâlnit? Că îi trebuia niște spații. Administratorul clădirii este Camera Deputaților, Sorin Grindeanu. Ne-am întâlnit la unul în birou ca să discutăm despre ceva care nu era treaba ta”, a rezumat Mihai Tudose.

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