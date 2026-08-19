Bulgaria întărește securitatea la baza aeriană Bezmer din cauza amenințărilor din partea Iranului. Anunțul Guvernului de la Sofia

Bulgaria a întărit măsurile de securitate la baza aeriană Bezmer, în urma informațiilor despre o potențială amenințare din partea Iranului. Ministrul de Interne de la Sofia, Ivan Demerdjiev, a dat asigurări, miercuri, că țara a luat toate măsurile necesare, în coordonare cu Ministerul Apărării, a relatat agenția bulgară BTA.

Potrivit lui Demerdjiev, măsurile vizează abordarea unui nivel de amenințare mai mare decât cel indicat în prezent de serviciile de securitate. El a subliniat că situația și evoluțiile sunt monitorizate constant.

„Monitorizăm constant situația și evoluțiile și vom continua să luăm măsuri de precauție mult mai ample și mai intense decât nivelul de amenințare indicat de informațiile disponibile în acest moment”, a declarat Demerdjiev.

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Declarația vine pe fondul unui raport al publicației britanice Financial Times, conform căruia Iranul ia în considerare să atace ținte americane în Europa de Sud-Est în cazul unei potențiale escaladări a conflictului. Printre posibilele ținte menționate se numără Bulgaria, după ce țara a acordat permisiunea de a utiliza baza aeriană Bezmer pentru realimentarea avioanelor americane.

Pe 22 iulie, parlamentul bulgar a autorizat staționarea la Bezmer, în perioada 24 iulie – 1 octombrie, a până la opt avioane de realimentare KC-135 ale Forțelor Aeriene ale SUA și a până la 250 de militari americani.

Desfășurarea trupelor are ca scop sprijinirea operațiunilor SUA în Orientul Mijlociu.

Iranul și SUA au semnat în iunie un memorandum de înțelegere menit să pună capăt războiului care a început la sfârșitul lunii februarie și să pregătească terenul pentru un acord mai amplu. Discuțiile s-au blocat însă de atunci, pe fondul disputelor privind punerea în aplicare a acestuia și navigația prin Strâmtoarea Ormuz.