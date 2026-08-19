Fostul prim-ministru, Mihai Tudose, a spus, în platoul emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, că George Simion ar trebui să intre în teren și să-și asume o intrare la guvernare, pentru că, până la urmă, pentru asta s-a luptat. Acesta a susținut că, momentan, simte că este un joc de du-te-vino și că AUR ar trebui să se gândească serios la guvernare. Urmărește întreaga emisiune aici.

„Cred că la un moment dat va trebui și domnul Simion să-și dea seama că e frumos la galerie, dar trebuie să mai intri și în teren. Pentru asta s-a bătut, să ajungă în teren. Și când intri în teren, trebuie să-și asumi și alte lucruri. Pentru că din tribună toate șuturile la poartă sunt gol. În teren e un pic mai complicat. Mai plouă, mai ninge, mai îți dă unul în cot în ficat, mai dai pe lângă ea. Asta e viața. Va trebui să-și asumi și intrarea la guvernare. Fiindcă mie mi se pare că acum e un joc de-ăsta cu „Bă, hai să ne intrăm, că facem, că trecem, că creștem”. Va trebui, într-o anumită formulă, să gândească și la treaba asta. În ce formă? Cum? O susținere a guvernării”, a declarat Mihai Tudose, europarlamentar PSD.

Tudose spune că un posibil guvern monocolor e o variantă bună

Ionuț Cristache l-a întrebat pe europarlamentarul PSD dacă vede o susținere a guvernării din partea AUR cu un guvern minoritar PSD sau monocolor PSD. Mihai Tudose a răspuns că un guvern monocolor, adică toți miniștrii să fie de la un singur partid, nu ar fi ceva rău, poate chiar mai bine decât „multicolor”. De asemenea, a susținut că este o variantă, dar precizează că a vorbit strict teoretic și că nu a discutat această variantă în partid până acum.

Ionuț Cristache: Adică o susținere a guvernării cu un guvern minoritar PSD? Sau monocolor PSD?

Mihai Tudose: Este și asta o variantă.

Ionuț Cristache: Pentru început?

Mihai Tudose: Da. Este și asta o variantă. Vorbim teoretic, nu am discutat cu nimeni în partid. Vorbim teoretic, dar este și asta o variantă. Ar fi cea mai bună variantă, dacă mă întrebați pe mine.

Ionuț Cristache: Care?

Mihai Tudose: Asta, guvern monocolor. Nu este ceva mai rău decât guvernul multicolor, policolor și așa mai departe.

Mihai Tudose spune că ar negocia cu AUR

Întrebat de moderatorul emisiunii, Ionuț Cristache, care este viziunea lui despre AUR, Mihai Tudose a spus că fiecare partid are niște voturi în spate și a confirmat că ar negocia cu AUR sau cu orice alt partid. Cât despre formarea unui Guvern, Mihai Tudose susține că nu are cu cine să facă negocieri momentan, dar nu există nicio directivă de la Bruxelles care să scoată partidul AUR din schemă.

„Viziunea mea despre orice partid politic din Parlament e următoarea: începând cu cel mai deștept și mai frumos din Parlament până la cel mai prost și mai urât, bă, are niște voturi în spate. Eu personal nu aș avea nici cea mai mică emoție să spun ce vreau să fac eu: 7 puncte. Cu cine negociez? Cu următorul partid: «Bă, uite, asta facem, sunteți de acord?». Negociez cu toată lumea. Mă duc și la celelalte partide mici. Hai să vedem cine nu e de acord. Guvern cu cine e de acord și în funcție de negocieri. Deocamdată, nu am cu cine negocia. Ce negociez eu astăzi? N-am vorbit cu președintele partidului”, a spus europarlamentarul PSD Mihai Tudose.