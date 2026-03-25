Dan Ceaușescu, CEO GreenPoint, la Gândul Recycle Now: „Fără penalități reale și reguli clare, sistemul de reciclare nu va funcționa corect”

Lipsa unor sancțiuni eficiente, dezechilibrele din piață și disfuncționalitățile din relația cu autoritățile locale afectează performanța sistemului de gestionare a deșeurilor. Declarația îi aparține lui Dan Ceaușescu, CEO Green Recycle, și a fost făcută în cadrul celei de-a VII-a ediții a conferinței „Gândul Recycle Now – Stronger united, greener tomorrow”. El a atras atenția asupra nevoii urgente de reformă și corelare legislativă.

CEO-ul GreenPoint a ridicat problema lipsei de armonizare legislativă și măsurile considerate insuficiente. Acesta a dat exemplul penalităților actuale:

„Penalitatea de 50 de lei pe tonă, impusă UAT-urilor pentru neîndeplinirea obiectivului de reducere la depozitare nu are efectul dorit. Aceeași situație este și în cazul nivelului Contribuției pentru Economia Circulară, actualmente la 160 lei/tonă. Există discuții în spațiul public referitoare la o posibilă majorare la 200 lei/tonă, noul nivel nu va avea niciun impact pozitiv în privința îmbunătățirii situației actuale, propunerea este insuficientă pentru a face loc pe piață soluțiilor în procesare/tratare, reutilizare, refolosire, reciclare și valorificare.

„Deșeurile valorificabile vor ajunge inevitabil tot la eliminare finală prin depozitare cât timp aceasta rămâne cea mai facilă și ieftină variantă”, spune Ceaușescu.

Disfuncționalități majore în relația cu autoritățile locale

Un punct critic semnalat este lipsa contractelor suficiente între organizațiile de transfer de responsabilitate (OIREP) și autoritățile locale (ADI-uri).

„La nivelul producătorilor există competiție între toate organizațiile, dar când ajungem la contractarea cu ADI-urile și UAT-urile, ne trezim că suntem doar câțiva. Asta înseamnă că ceva nu funcționează”, este concluzia trasă de Ceaușescu.

Această problemă generează și diferențe de tarife greu de justificat.

„Există situații în care un OIREP oferă 540 lei pe tonă, iar altul 400 lei, în condițiile în care costurile sunt aceleași, transparent determinate”, a mai spus oficialul Green Point.

„Se promit obligații care nu sunt respectate”

Dan Ceaușescu a atras atenția asupra actualelor practici din piață:

„Se contractează flux municipal, se asumă responsabilități la nivel național, dar mai departe obligația nu se ține.”

În opinia sa, acest comportament duce la scăderea gradului de contractare.

„Dacă nu se intervine, gradul de contractare va scădea foarte mult, pentru că nu vor exista resurse pentru acoperirea costurilor reale”, a avertizat Dan Ceaușescu.

Sisteme învechite și lipsa investițiilor

O altă problemă majoră este infrastructura depășită din punct de vedere tehnologic, care, conform lui, “nu este pregătită pentru realitățile actuale”.

În același timp, lipsa presiunii financiare blochează modernizarea:

„Spunem că nu creștem taxa la depozitare pentru că nu există instalații de tratare/procesare suficiente, dar nu alocăm resurse pentru dezvoltarea acestora tocmai pentru că taxa nu crește și nu există un mecanism de stimulare a acestei direcții”, a opinat Dan Ceaușescu.

„Fără decizii curajoase, rămânem în același punct”

În final, CEO-ul GreenPoint a subliniat că lipsa unor măsuri ferme va perpetua problemele existente.

„Nu cred că vom ieși câștigători dacă nu facem pași reali de progres. Este foarte important să intervenim și să corectăm aceste deficiențe”, a conchis Dan Ceaușescu, CEO Green Point.

Partenerii Conferinței Gândul „Recycle Now United, editia a VII-a – Stronger united, greener tomorrow” au fost: Greenpoint, Erbașu, Redpoint, Returo, Bilbor.

