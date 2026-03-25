Dan Ceaușescu, CEO GreenPoint, la Gândul Recycle Now: „Fără penalități reale și reguli clare, sistemul de reciclare nu va funcționa corect"

Bogdan PavelOana Zvobodă

Lipsa unor sancțiuni eficiente, dezechilibrele din piață și disfuncționalitățile din relația cu autoritățile locale afectează performanța sistemului de gestionare a deșeurilor. Declarația îi aparține lui Dan Ceaușescu, CEO Green Recycle, și a fost făcută în cadrul celei de-a VII-a ediții a conferinței „Gândul Recycle Now – Stronger united, greener tomorrow”.  El a atras atenția asupra nevoii urgente de reformă și corelare legislativă.

CEO-ul GreenPoint a ridicat problema lipsei de armonizare legislativă și măsurile considerate insuficiente. Acesta a dat exemplul penalităților actuale:

„Penalitatea de 50 de lei pe tonă, impusă UAT-urilor pentru neîndeplinirea obiectivului de reducere la depozitare nu are efectul dorit. Aceeași situație este și în cazul nivelului Contribuției pentru Economia Circulară, actualmente la 160 lei/tonă. Există discuții în spațiul public referitoare la o posibilă majorare la 200 lei/tonă, noul nivel nu va avea niciun impact pozitiv în privința îmbunătățirii situației actuale, propunerea este insuficientă pentru a face loc pe piață soluțiilor în procesare/tratare, reutilizare, refolosire, reciclare și valorificare.

„Deșeurile valorificabile vor ajunge inevitabil tot la eliminare finală prin depozitare cât timp aceasta rămâne cea mai facilă și ieftină variantă”, spune Ceaușescu.

 Disfuncționalități majore în relația cu autoritățile locale

Un punct critic semnalat este lipsa contractelor suficiente între organizațiile de transfer de responsabilitate (OIREP) și autoritățile locale (ADI-uri).

„La nivelul producătorilor există competiție între toate organizațiile, dar când ajungem la contractarea cu ADI-urile și UAT-urile, ne trezim că suntem doar câțiva. Asta înseamnă că ceva nu funcționează”, este concluzia trasă de Ceaușescu.

Această problemă generează și diferențe de tarife greu de justificat.

„Există situații în care un OIREP oferă 540 lei pe tonă, iar altul 400 lei, în condițiile în care costurile sunt aceleași, transparent determinate”, a mai spus oficialul Green Point.

„Se promit obligații care nu sunt respectate”

 Dan Ceaușescu a atras atenția asupra actualelor practici din piață:

„Se contractează flux municipal, se asumă responsabilități la nivel național, dar mai departe obligația nu se ține.”

În opinia sa, acest comportament duce la scăderea gradului de contractare.

„Dacă nu se intervine, gradul de contractare va scădea foarte mult, pentru că nu vor exista resurse pentru acoperirea costurilor reale”, a avertizat Dan Ceaușescu.

Sisteme învechite și lipsa investițiilor

O altă problemă majoră este infrastructura depășită din punct de vedere tehnologic, care, conform lui, “nu este pregătită pentru realitățile actuale”.

În același timp, lipsa presiunii financiare blochează modernizarea:

„Spunem că nu creștem taxa la depozitare pentru că nu există instalații de tratare/procesare suficiente, dar nu alocăm resurse pentru dezvoltarea acestora tocmai pentru că taxa nu crește și nu există un mecanism de stimulare a acestei direcții”, a opinat Dan Ceaușescu.

 „Fără decizii curajoase, rămânem în același punct”

În final, CEO-ul GreenPoint a subliniat că lipsa unor măsuri ferme va perpetua problemele existente.

„Nu cred că vom ieși câștigători dacă nu facem pași reali de progres. Este foarte important să intervenim și să corectăm aceste deficiențe”, a conchis Dan Ceaușescu, CEO Green Point.

Partenerii Conferinței Gândul „Recycle Now United, editia a VII-a – Stronger united, greener tomorrow” au fost: Greenpoint, Erbașu, Redpoint, Returo, Bilbor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now: „Deșeurile nu sunt o problemă, ci o resursă pentru viitorul economic al României”

Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: Implementares economiei circulare trebuie accelerată, cu reguli clare și digitalizare!

Geanin Șerban, Asociația OIREP Ambalaje, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a:”Ministerul Mediului va analiza propunerea noastră de clearing house”

Recomandarea video

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, la Gândul Recycle Now:”Statul român trebuie să facă din cetățean un partener”
15:25
Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, la Gândul Recycle Now:”Statul român trebuie să facă din cetățean un partener”
APĂRARE Imagini exclusive de la cel mai mare exercițiu naval din regiunea Mării Negre. Peste 2.500 de militari din 13 state participă la Sea Shield 2026
12:26
Imagini exclusive de la cel mai mare exercițiu naval din regiunea Mării Negre. Peste 2.500 de militari din 13 state participă la Sea Shield 2026
VIDEO EXCLUSIV Geanin Șerban, Asociația OIREP Ambalaje, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a:”Ministerul Mediului va analiza propunerea noastră de clearing house”
12:22
Geanin Șerban, Asociația OIREP Ambalaje, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a:”Ministerul Mediului va analiza propunerea noastră de clearing house”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „A doua zi după ce a dat Lasconi pozele cu Nicușor și Coldea, am depus plângere la Parchet. În aprilie 2026 o să depun declarație”
08:00
Victor Ponta: „A doua zi după ce a dat Lasconi pozele cu Nicușor și Coldea, am depus plângere la Parchet. În aprilie 2026 o să depun declarație”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Guvernul Bolojan vorbește despre reconstrucția Ucrainei. Nu are nicio legătură cu România. O tratează ca pe o vacă de muls”
07:30
Victor Ponta: „Guvernul Bolojan vorbește despre reconstrucția Ucrainei. Nu are nicio legătură cu România. O tratează ca pe o vacă de muls”
ACTUALITATE Victor Ponta: „România este condusă de niște ONG-iști turbați”
07:01
Victor Ponta: „România este condusă de niște ONG-iști turbați”
Mediafax
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
Digi24
Principala companie nucleară a Rusiei avertizează că la o centrală atomică iraniană lovită se desfășoară „cel mai sumbru scenariu”
Cancan.ro
Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre PROBLEMELE din familie: 'E imposibil...
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ai făcut accident? În 2026 uite cum scapi de tot chinul cu asigurările
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
Modul în care păsările folosesc țigările aruncate este o dovadă în plus că fumatul este nociv
SĂNĂTATE Un medic cardiolog ne spune care e meniul ideal la micul dejun pentru a ne proteja inima. Unele alegeri alimentare pot fi periculoase pentru corp
16:49
Un medic cardiolog ne spune care e meniul ideal la micul dejun pentru a ne proteja inima. Unele alegeri alimentare pot fi periculoase pentru corp
CONTROVERSĂ Adevărul despre programul nuclear românesc. Cioroianu: Au existat multe bănuieli la adresa lui Ceaușescu/Din câte știu eu, n-a început
16:49
Adevărul despre programul nuclear românesc. Cioroianu: Au existat multe bănuieli la adresa lui Ceaușescu/Din câte știu eu, n-a început
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 26 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
16:47
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 26 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
MESAJ Președintele Serbiei spune că toate războaiele de astăzi au pornit de la bombardamentele NATO asupra Iugoslaviei în 1999
16:44
Președintele Serbiei spune că toate războaiele de astăzi au pornit de la bombardamentele NATO asupra Iugoslaviei în 1999
ENERGIE Guvernul britanic îi obligă pe cetățeni să instaleze panouri solare la toate locuințele noi
16:39
Guvernul britanic îi obligă pe cetățeni să instaleze panouri solare la toate locuințele noi
ULTIMA ORĂ ÎCCJ a suspendat comitetul lui Bolojan pentru legile justiției: „Posibil exces de putere”
16:31
ÎCCJ a suspendat comitetul lui Bolojan pentru legile justiției: „Posibil exces de putere”

Cele mai noi

Trimite acest link pe