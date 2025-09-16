Prima pagină » Video » DARUL de nuntă scapă de verificările ANAF. Șeful Fiscului clarifică controversa / Cine e însă în vizorul instituției

DARUL de nuntă scapă de verificările ANAF. Șeful Fiscului clarifică controversa / Cine e însă în vizorul instituției

Olga Borșcevschi
16 sept. 2025, 17:18, Video
Şeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că instituția nu își propune să verifice mirii sau darurile de nuntă, ci urmărește să identifice persoanele și firmele care încasează banii pentru organizarea evenimentelor și care au obligația să îi declare.

Preşedintele ANAF a fost întrebat, după audierea în comisia de buget-finanţe, ce face instituţia pentru a combate mica evaziune fiscal.

„ANAF-ul are acţiuni constante în zona asta, cu structurile de antifraudă, pe care le-am făcut publice, cum este cazul pe care l-aţi mediatizat şi dumneavoastră cu saloanele de nunţi. Spun pe această cale că ANAF-ul nu îşi propune să verifice mirii, nu îşi propune să verifice darul de nuntă, nu îşi propune să strice nunţi şi petrecerile românilor”, a explicat Nica, la Palatul Parlamentului.

Nica a subliniat că „ANAF-ul îşi propune să identifice beneficiarii acestor sume pe care orice tânăr le strânge cu sudoare şi cu ajutorul părinţilor, să-şi plătească nunta, ca cel care a încasat această sumă să o declare şi să o plătească”.

„În ceea ce priveşte bonuri şi toate cele, avem o campanie în curs. Am constatat un fenomen destul de larg la nivelul restaurantelor, în sensul în care atunci când plăteşti cash, constaţi că nu ţi se dă bon fiscal, ţi se dă o notă de informare, plăteşti banii şi chelnerul repede pleacă cu nota. Solicit pe această cale tuturor românilor să prezinte aceste cazuri pe pagina ANAF. (…) În perioada următoare vom prezenta o aplicaţie pe modelul celei din Grecia, în care fiecare român poate să-şi verifice cu telefonul bonul fiscal, dacă e fiscalizat, dacă camera e fiscalizată. (…) Am fost la o terasă. Este o practică cu care m-am întâlnit şi eu, şi eu sunt cetăţean la României şi eu merg la restaurant şi am făcut acest test, chiar de când sunt preşedinte ANAF. Acum nu ştiu dacă o să mai pot mânca la vreun restaurant, că o să mă daţi dumneavoastră public, dar poate o să crească numărul de bonuri fiscal. Am făcut o poză şi am urcat-o pe site-ul pe care l-am făcut public, pe pagina ANAF, şi vă solicit să solicitaţi bon fiscal şi acolo unde vi se dă o notă şi nu bonul fiscal, să rugaţi chelnerul să meargă să vă aducă bon”, a mai spus șeful ANAF.

El a precizat că în ceea ce priveşte saloanele de nunti, sunt în monitorizare permanentă, în E-factura: „Ne uităm la ce cumpără fiecare, dar nu vom strica nicio nuntă cu descinderile noastre acolo. Nici botezuri”.

