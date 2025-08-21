Florin Călinescu îl vede pe Pahonțu îmbrăcat în URS. „Zboară pârși și cocoși de munte cu emițătoare”

Florin Călinescu, invitatul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, a ironizat declarațiile președintelui Nicușor Dan în ceea ce priveşte întâlnirile de la Casa Albă. El s-a referit și la generalul cu patru stele Lucian Pahonţu, despre care spune că îl vede „îmbrăcat în urs”.

„Pahonțu îmbrăcat în urs (…) Omul (Nicușor Dan n.r.) a fost întrebat, mai sunt și în România doi-trei copii care îl întrebă ca și pe Trump, sunt vreo câțiva care îl deranjează, nu reușește să-i depisteze. Adică o să-l întrebați pe Trump numai lucruri cum se cade? Unul nu se poate abține și-l întreabă? «Chiar nu puteți opri masacrul din Gaza?» Și el probabil a fost întrebat: «Ați văzut ce s-a întâmplat la Casa Albă, în garsoniera lui Trump? În Biroul Oval?» Ca președinte, a zis un «Da», dar era clar că nu. I-a arătat un SPP-ist: «Veniți la scorbură aici puțin». Avea el televizoare în toate scorburile. Zboară pârși și cocoși de munte cu emițătoare”, a declarat Florin Călinescu.