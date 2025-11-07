Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate”

În întreaga Europă, accesul la medicamente inovatoare rămâne inegal, pacienții din unele țări așteptând luni sau chiar ani mai mult decât cei din alte state. Frank Loeffler, General Manager al Roche România, a subliniat această problemă presantă: necesitatea echității între statele membre, în cadrul evenimentului Europa Connect – Health EU Summit, raportat de Gândul și dedicat politicilor de sănătate ale Uniunii Europene și impactului acestora asupra Europei Centrale și de Est.

„La finalul zilei, nu este doar o dezbatere economică”, a spus Frank Loeffler. „Este vorba despre a ne asigura că speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate.”

Cadru de prețuri echitabil

„Trebuie să fim foarte clari: având în vedere că România se numără printre țările cu PIB pe cap de locuitor mai scăzut, trebuie să găsim o abordare echilibrată între statele europene pentru a asigura acces echitabil și prețuri corecte pentru toți pacienții. Aceasta înseamnă să găsim o soluție care să garanteze că toți pacienții, indiferent unde locuiesc în Uniunea Europeană, au acces rapid la tratamente inovatoare. În al doilea rând, trebuie să găsim o soluție care să asigure că țările plătesc în funcție de puterea, capacitatea economică și abilitatea lor de a finanța inovația, ceea ce necesită o abordare colectivă, și nu una în care țările concurează sau se blochează reciproc. Le adresăm, prin urmare, un apel celor care conduc România și Uniunea Europeană pentru o sănătate mai bună”, a explicat General Managerul Roche România, la finalul conferinței desfășurate la sediul Parlamentului European de la Bruxelles.

România, lider în multe domenii ale sănătății europene

„De asemenea, vreau să subliniez că România este deja un lider în multe domenii ale sănătății europene. Avem un Plan Național pentru Combaterea Cancerului, avem un Hub de Inovație. Am fost printre primele țări care au semnat un Memorandum Național pentru implementarea Strategiei de Științe ale Vieții”, a spus Frank Loeffler.

În concluzie, apelul său a fost clar: „România trebuie să continue să fie un motor al inovației în domeniul sănătății, dar și un promotor al cooperării europene bazate pe un cadru de prețuri echitabil și pe responsabilitate colectivă.”

Evenimentul HEALTH EU SUMMIT 2025, parte a seriei „Europa Connect” și comunicat de Gândul, a avut ca parteneri Roche România, MSD, Sanador, Regina Maria, B. Braun, Medicover și AstraZeneca.