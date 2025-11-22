Marile magazine sunt pline deja de brazi de Crăciun și decorațiuni specifice sărbătorilor de iarnă. Inflația și-a spus cuvântul și asupra acestor produse atât de dorite de către cei mici. Părinții trebuie să facă în 2025 un efort suplimentar în ceea ce privește achiziționarea de globulețe sau de beteală.

Un brad artificial poate ajunge și la 1.200 de lei. Culmea, redus de la 1.700. Atât de mult au ajuns să coste aceste produse specifice Crăciunului.

Iar din bradul de iarnă nu pot lipsi globulețele și instalația de luminițe.

Un glob costă, în medie, aproximativ 4-5 lei, iar prețul mediu pentru o instalație este de 50 de lei, cu 400 de beculețe.

Nelipsita beteală pleacă de la 7-8 lei metrul, iar șosetele decorative în care se pun cadourile costă în jur de 8 lei bucata (simple), dar sunt și astfel de decorațiuni care ajung și la 40 de lei.

Bradul de Crăciun 2025: la modă sunt și figurinele, precum soldățeii

Un vârf de brad costă aproximativ 9-10 lei.

De câțiva ani, sunt la modă și la noi în România figurinele, precum moșuleți, pitici, sau celebrii deja soldați, care costă între 30 și 90 de lei, în funcție de mărime.

Crăciunul pare să vină tot mai devreme, în fiecare an. Oamenii încep să împodobească bradul din noiembrie, dar și magazinele urmează trendul

Crăciunul pare să vină în fiecare an tot mai devreme. Dacă altădată bradul se împodobea cu grijă, în Ajun, astăzi tot mai mulți români îl ridică în sufragerie încă de la sfârșit de noiembrie, iar magazinele au prins rapid trendul. Luminițe, decorațiuni, colinde, toate împing parcă sezonul festiv, cu cel puțin o lună înainte de vreme.

Deși mai e mai bine de o lună până la sărbători, în marile magazine oamenii au început vânătoarea de brazi și decorațiuni de Crăciun, încă de acum câteva săptămâni.

