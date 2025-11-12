Prima pagină » Video » Președintele ANRE, George Niculescu, la Europa Connect – Energy Now: Piața de energie este acum piața consumatorilor. Așteptăm oferte sub un leu pe kilowatt-oră

Președintele ANRE, George Niculescu, la Europa Connect – Energy Now: Piața de energie este acum piața consumatorilor. Așteptăm oferte sub un leu pe kilowatt-oră

Bogdan Pavel
12 nov. 2025, 13:54, Video

După trei luni de la încheierea schemei de plafonare și compensare a prețurilor la energie, piața dă semne clare de reașezare. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), George Niculescu, a anunțat în cadrul Conferinei  Europa Connect – Energy Now, un trend descrescător al ofertelor pentru consumatori și îndeamnă furnizorii să cumpere energie direct de la producători, nu prin intermediul traderilor. În același timp, atrage atenția asupra responsabilității în comunicarea publică pe teme energetice, un domeniu „tehnic și complex”, adesea distorsionat de opinii superficiale.

George Niculescu a explicat că, după expirarea schemei de plafonare la 1 iulie, s-a conturat un „pluton” de furnizori care au oferit tarife similare, în jurul valorii de 1,50–1,55 lei/kWh. Un singur furnizor a ieșit din acest tipar, cu o ofertă de 1,07 lei/kWh pentru clienții casnici.

„După trei luni, vedem o tendință clară de scădere. În comparatorul de prețuri al ANRE, observăm oferte care ajung la 1,20–1,25 lei/kWh, în pofida creșterii TVA-ului de la 19 la 21%. Este un lucru de apreciat”, a declarat președintele autorității.

El speră ca în perioada următoare să apară primele oferte sub pragul psihologic de 1 leu/kWh, ceea ce ar marca o normalizare reală a pieței și o competiție benefică pentru consumatori.

Niculescu subliniază că, în prezent, puterea aparține consumatorilor. „Piața este acum piața lor. Schimbarea furnizorului de energie electrică se poate face în 24 de ore, gratuit, pe site-ul ANRE. Le recomand tuturor să profite de acest mecanism”, a spus el.

Oficialul consideră că migrația activă a clienților de la un furnizor la altul este esențială pentru stimularea concurenței și scăderea prețurilor. „Furnizorii trebuie să își facă strategii de achiziție inteligente, folosind toate resursele disponibile. Atâta timp cât traderii cumpără volumele mari de energie de la producători, iar furnizorii doar revând, nu putem vorbi de o scădere sănătoasă a prețului”, a avertizat președintele ANRE.

Furnizorii, chemați la responsabilitate

Unul dintre mesajele ferme transmise de Niculescu a fost adresat furnizorilor de energie, pe care îi încurajează să participe direct la achizițiile de pe piață.

„Furnizorii trebuie să pună mâna pe, cum se spune, cantitățile de energie scoase la vânzare de producători. Numai așa putem avea o piață competitivă și transparentă”, a explicat el, adăugând că ANRE va monitoriza îndeaproape evoluțiile din sectorul de furnizare.

Apel la responsabilitate în comunicarea publică

Președintele ANRE a vorbit și despre provocările de comunicare din domeniul energetic, marcat în ultimii ani de „scenarii apocaliptice” și informații inexacte.

„Vedem din ce în ce mai multe voci care comentează despre energie, un domeniu tehnic, cu multe particularități. Așa cum în pandemie toți deveniserăm experți în medicină, acum am devenit specialiști în energie”, a spus Niculescu.

El a subliniat rolul presei de specialitate în filtrarea informațiilor și transmiterea mesajelor bazate pe date corecte: „Mesajul adevărat, cel fundamentat pe cifre, își face loc tot mai greu. De aceea, cerem responsabilitate și rigoare în comunicarea publică”. George Niculescu a precizat că instituția pe care o conduce va continua să comunice doar pe baza datelor verificate.

Concluzie: între scăderea prețurilor și nevoia de încredere

Discursul președintelui ANRE marchează o schimbare de ton în piața de energie: de la criză și confuzie, către normalizare și transparență. Pe fondul ieșirii din perioada de plafonare, prețurile încep să scadă, iar consumatorii capătă un rol central. În același timp, mesajul lui George Niculescu rămâne clar — fără o comunicare onestă și o competiție reală, transformarea pieței va rămâne doar un deziderat.

Citește și

ACTUALITATE Alexandru Chiriță (Electrica), la Europa Connect – Energy Now: Nu putem câștiga cursa energetică dacă nu tragem toți în aceeași direcție
15:38
Alexandru Chiriță (Electrica), la Europa Connect – Energy Now: Nu putem câștiga cursa energetică dacă nu tragem toți în aceeași direcție
VIDEO Avertismentul unei asistente, după măsurile Guvernului Bolojan: „Ambulanța este în pericol. Calitatea acestui serviciu nu va mai fi aceeași”
15:21
Avertismentul unei asistente, după măsurile Guvernului Bolojan: „Ambulanța este în pericol. Calitatea acestui serviciu nu va mai fi aceeași”
POLITICĂ Întrebat de Gândul ce buget de campanie are, candidatul Cătălin Drulă nu a știut să răspundă: „Nu știu să vă spun exact. Nu mă ocup de lucrurile astea”
14:37
Întrebat de Gândul ce buget de campanie are, candidatul Cătălin Drulă nu a știut să răspundă: „Nu știu să vă spun exact. Nu mă ocup de lucrurile astea”
NEWS ALERT Nicușor Dan își nuanțează abordarea „corporația face legislația”. Statul ia deciziile, dar și ONG-urile să vină cu proiecte
14:24
Nicușor Dan își nuanțează abordarea „corporația face legislația”. Statul ia deciziile, dar și ONG-urile să vină cu proiecte
ACTUALITATE Senator István Loránt Antal, la Europa Connect – Energy Now: România are potențialul unui hub energetic, dar îi lipsesc curajul politic și investițiile în infrastructură
13:45
Senator István Loránt Antal, la Europa Connect – Energy Now: România are potențialul unui hub energetic, dar îi lipsesc curajul politic și investițiile în infrastructură
NEWS ALERT La întrebarea Gândul, Nicușor Dan recunoaște că o altă promisiune din campanie nu a fost îndeplinită: „Banii din campanie încă nu au fost donați spre cauze civice. O să mai dureze”
13:15
La întrebarea Gândul, Nicușor Dan recunoaște că o altă promisiune din campanie nu a fost îndeplinită: „Banii din campanie încă nu au fost donați spre cauze civice. O să mai dureze”
Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât propunea Guvernul, iar reforma să se aplice mai târziu
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Traduceri autorizate in si din limba engleza – cand sunt necesare si de ce conteaza calitatea? (P)