Consultările de la Cotroceni s-au încheiat. Președintele Nicușor Dan face marele anunț la ora 21:00. Urmărește desemnarea premierului LIVE pe Gândul

Președintele Nicușor Dan a convocat luni, 5 octombrie, reprezentanții partidelor parlamentare la o nouă rundă de negocieri cu privire la desemnarea următorului candidat pentru funcția de prim-ministru. Dezbaterile de la Palatul Cotroceni au avut loc după trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline. Mai mult decât atât, astăzi se împlinesc și cinci luni de când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

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Continuă consultările la Cotroceni

UPDATE 19:30: Consulătările de la Cotroceni s-au încheiat. Nicușor Dan va susține o conferință de presă la ora 21:00.

UPDATE 19:04: Consultările se apropie de final. Parlamentarii neafiliați au intrat la discuții cu președintele României.

UPDATE 19:02: PACE a anunțat că va vota numirea de premier, indiferent cine va fi, dacă se va renunța la parcursul pe care masurile lui Ilie Bolojan au împins țara.

UPDATE 18:40: UPR a anunțat că i-a transmis lui Nicușor Dan, în continuare, că propunerea partidului pentru funcția de premier este Victor Ponta.

”Am finalizat o nouă rundă de consultări. Am venit din nou cu dorința de a contribui la deblocarea acestei situații. Ne-am prezentat sprijinul și susținerea unui viitor prim-ministru. Am susținut aceeași propunere cu care am venit de la prima rundă, în persoana domnului Victor Ponta.

La sfârșitul acestei zile, constatăm că avem doar două propuneri și suntem optimiști, cu speranța că domnul președinte va analiza cu seriozitate propunerea noastră. Sperăm să deblocăm situația economică pentru România, să avem un guvern cu puteri depline cât mai curând posibil și așteptăm cu interes nominalizarea pe care președintele o va face.

UPDATE 18:30: Schimb de glume intre Nicușor Dan și grupul PACE: ”Să fie cu noroc, că nu mai venim altădată…decât în 2029”

UPDATE 18:21: Anamaria Gavrilă spune că POT vrea cât mai repede instalarea unui guvern.

„Antreprenorii se uita siderați, țara e blocată. Avem un mesaj pentru partidele politice. Trebuie să se facă un guvern. Nu sunt aici doar pentru ei, sunt aici pentru țara. Nu vreți să știți cat de supărați sunt antreprenorii. E nevoie de deschidere. Noi, POT, suntem aici să ajutăm și în niciun caz să blocăm” , a spus Gavrilă, după ieșirea de la consultări.

a spus Gavrilă, după ieșirea de la consultări.

UPDATE 18:00: Grupul parlamentar Uniți pentru România a fost primit de Nicușor Dan la Cotroceni. Partidul îl propune pe Victor Ponta pentru funcția de premier.

UPDATE 17:57: Diana Șoșoacă a făcut declarații după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni. Lidera SOS România a povestit că i-a transmis președintelui că partidul își dorește alegeri anticipate. Printre altele, Șoșoacă l-ar fi întrebat pe Nicușor Dan de ce nu intervine în scandalul reținerii lui Călin Georgescu.

Suntem în faliment și i-am spus că, în calitate de președinte SOS, de eurodeputat și cetățean al statului, suntem nevoiți să discutăm despre reînființarea democrației. Nu trebuie să existe interdicția dreptului la liberă exprimare…

I-am vorbit despre cazul Călin Georgescu și i-am spus că ar trebui să facă ceva, pentru că, după doi ani de zile în care nu s-a depus nicio probă nouă, arestăm un om. Credeți că e pentru el? Nu. E pentru noi, ceilalți. Cei „extremiști”.

Domnul Nicușor Dan mi-a spus că nu se poate băga. Ba da, vă puteți băga. Și i-am spus că nu pot să nu fiu de acord cu Călin Georgescu, cu Nicușor Dan, cu Simion, cu Grindeanu, dar prefer să avem o luptă fair-play în politică, nu să avem în spate tot felul de servicii care să ne interzică candidatura.

Vă întrebați de ce suntem în negru toți? Suntem în doliu pentru democrația din România și drepturile care au fost anulate de o Curte ilegitimă. Noi am vrea alegeri anticipate. Suntem în teoria absurdului și ne trebuie un guvern. Cine să-l facă? N-am auzit pe unul să spună ceva de România, de interesul național.

M-a întrebat cine să conducă un guvern. I-am spus că Diana Șoșoacă. Evident că nu va vota nimeni un guvern condus de Șoșoacă.

Am conchis în felul următor: în acest moment, sunt capabilă și suntem capabili să discutăm cu toate forțele politice, să scoatem un guvern și să scoatem țara din criză.

UPDATE 17:30: Delegația POT, primită la Cotroceni de Nicușor Dan.

UPDATE 17:25: Varujan Pambuccian, liderul minorităților, după consultările cu Nicușor Dan:

Mă aștep la status quo ante. Ori mergem înainte cu situația asta și atunci avem o problemă mare cu rectificarea și cu bugetul pe anul viitor. Ori declanșăm anticipate, avem o problemă mare cu rectificarea și cu bugetul pe anul viitor și ne întoarcem la aceeași situație, cu o singură diferență: partidele mainstream se vor urî și mai mult.

Singura soluție: o flexibilizare a colegilor din Parlament, indiferent de apartenența politică. Altfel, oamenii vor trăi din ce în ce mai prost. Mai poate președintele să găsească o soluție?

E singura speranță ca să poată să-i readucă pe acești oameni care par ireconciliabili, la o atitudine mai de bun simț.

UPDATE 17:00: SOS a intrat la consultări cu Nicușor Dan. Schimb de replici între Nicușor Dan și Diana Șoșoacă, la Cotroceni.

„Așa separat bărbați cu bărbați, femei cu femei”, a spus Nicușor Dan cu referire la poziționarea delegației.

„Nu! Femeile sunt net superioare bărbaților. Mulțumesc!”, a replicat Șoșoacă.

UPDATE 16:53: Hunor, după discuțiile cu președintele României:

”Pe cine va desemna președintele nu știm. Nu vreau să speculez nici să comentez variante date pe surse. Nu vom face parte din următorul guvern aproape 100% .Exclud. Dintr-un singur motiv. Săptămâna trecută am fost cu un guvern în Parlament care nu a trecut, nu putem fi săptămâna următoare cu altă coaliție.

Putem susține un guvern în jurul PSD, cu susținere de la PNL, nu e vorba de cei 16 puciști (n.r. liberalii care au votat pentru Adrian Veșteaa). E nevoie de o asumare. Dacă guvernul va avea nevoie de 40 de voturi, le vom asigura”, a declarat Kelemen Hunor.

UPDATE 16:30: Nicușor Dan i-a primit pe reprezentanții minorităților.

UPDATE, 16:20 – USR cere alegeri anticipate. Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni.

” I-am spus președintelui că ne dorim un guvern cu seriozitate, care poate să livreze rezultate pentru români, iar faptul că căutăm acum un guvern cu puteri depline ne spune că trebuie să ne gândim ce fel de guvern ar avea puterea să conducă.

I-am spus președintelui că ne dorim un guvern cu seriozitate, care poate să livreze rezultate pentru români, iar faptul că căutăm acum un guvern cu puteri depline ne spune că trebuie să ne gândim ce fel de guvern ar avea puterea să conducă. I-am spus președintelui că cred că soluția anticipatelor este soluția cea mai simplă față de români, care se așteaptă ca această criză să se termine. Am primit multe mesaje din partea cetățenilor care așteaptă programări la spital, oameni care nu mai știu cum să plătească facturile. Tocmai de aceea este nevoie de o soluție care să ajute românii. Pentru oameni, susținem alegeri anticipate.

Președintele poate să facă o nominalizare și, evident, că vom sta de vorbă cu premierul nominalizat de el și îi vom pune aceste întrebări: cu ce majoritate o să livreze rezultatele de care au nevoie românii, cu ce majoritate va putea să facă reforme în justiție și cu ce majoritate poate să se asigure că deficitul nu va crește din nou? Astea sunt temele pe care le vom pune pe masă cu premierul desemnat”

UPDATE, 16:15: UDMR a intrat la discuții cu președintele Nicușor Dan.

UPDATE, 15:35 – Ilie Bolojan anunță că PNL nu va intra la guvernare alături de PSD și că va trece în opoziție, în cazul în care partidul condus de Sorin Grindeanu, fostul său partener de Coaliție, va face parte din următorul Guvern.

UPDATE, 15:30 – Delegația USR, condusă de Dominic Fritz, a sosit la Cotroceni.

UPDATE, ora 15:20 – Dan Dungaciu face declarații în numele delegației AUR. Sociologul susține că președintele Nicușor Dan încalcă regulile de funcționare ale democrației din România.

UPDATE, ora 15:05 – Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentanții Partidului Național Liberal. Delegația PNL este condusă de premierul demis Ilie Bolojan.

UPDATE, ora 14:30 – Președintele Nicușor Dan a început consultările cu reprezentanții delegației AUR, condusă de sociologul Dan Dungaciu. George Simion a refuzat să participe la negocieri.

UPDATE, ora 14:25 – Sorin Grindeanu spune că el este propunerea partidului pe care îl conduce. Liderul PSD a mai precizat că partidul său își dorește să facă parte din următorul Guvern.

UPDATE, ora 14:00 – Au început consultările cu reprezentanții Partidului Social Democrat. Delegația este condusă de liderul PSD, Sorin Grindeanu.

George Simion nu merge la consultările organizate de Nicușor Dan / „Nu merită prezența mea”

Printr-un mesaj publicat pe pagina personală de TikTok, liderul partidului AUR, George Simion, a anunțat că nu va participa la consultările organizate de Nicușor Dan, însă a explicat că delegația partidului său va promova un singur mesaj: „Vrem alegeri anticipate”. De altfel, delegația AUR de la Cotroceni va fi condusă de prim-vicepreședintele Dan Dungaciu.

„Am bifat cu succes o nouă capitală europeană (n.r. – Varșovia). Toată lumea trebuie să știe ce se întâmplă în România. Acum merg spre București, dar nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni. Nu merită prezența mea. Am însărcinat o delegație care să meargă acolo, să transmită un mesaj clar: Vrem alegeri anticipate!”, a transmis George Simion în postarea publicată pe TikTok.

Nicușor Dan va face o nouă desemnare de prim-ministru la finalul negocierilor cu reprezentanții grupurilor parlamentare

Negocierile au început la ora 14:00 și se vor încheia abia după ora 19:00. Mai apoi, președintele ar urma să facă încă o propunere de prim-ministru, la fix cinci luni de când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Reprezentanții Administrației Prezidențiale au anunțat programul oficial al consultărilor pe care Nicușor Dan le va purta cu liderii partidelor parlamentare. Aceștia se vor prezenta, la Palatul Cotroceni, în următoarea ordine:

Partidul Social Democrat – ora 14:00

Alianța pentru Unirea Românilor – ora 14:30

Partidul Național Liberal – ora 15:00

Uniunea Salvați România – ora 15:30

Uniunea Democrată Maghiară din România – ora 16:00

Grupul parlamentar al minorităților naționale – ora 16:30

Partidul S.O.S. România – ora 17:00

Partidul Oamenilor Tineri – ora 17:30

Grupul parlamentar Uniți pentru România – ora 18:00

Grupul parlamentar PACE – Întâi România – ora 18:30

Parlamentarii neafiliați – ora 19:00

Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat în repetate rânduri că partidul i-a încredințat mandatul de a prelua conducerea Guvernului și că așteaptă ca președintele Nicușor Dan să îl desemneze pentru această funcție. Mai multe informații sunt disponibile AICI.