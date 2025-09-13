Raluca Turcan spune cu cine i-a fost cel mai greu să colaboreze:”Îmi cereți un politician. Eu am doi”

Invitată la emisiunea „La Măruță”, Raluca Turcan a dezvăluit că cei mai dificili politicieni cu care a colaborat au fost chiar doi dintre candidații la președinție: Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. „Când ceream bani pentru cultură, parcă ceream să-i duc acasă”, a spus fostul ministru, referindu-se la mandatul din Guvernul Ciolacu.

Raluca Turcan a mărturisit că a fost greu să obțină finanțare pentru cultură.

„Îmi cereți un politician. Eu am doi, unul din propriul meu partid și unul care a fost si prim-ministru. Am lucrat destul de greu. Primul este Marcel Ciolacu, fostul premier în Guvernul căruia am fost ministrul Culturii.

Aproape fiecare ședință de Guvern era o luptă permanentă pentru o cauză corectă și anume de a da și relevanță și finanțare corespunzătoare culturii. Când ceream finanțare pentru cultură parcă ceream bani să-i duc acasă”, a declarat Raluca Turcan în cadrul rubricii „sosurilor picante” de la „La Măruță”.

Turcan a explicat că, după plecarea de la Ministerul Muncii, a încercat să continue implementarea reformelor începute, însă a întâmpinat reticență.

„Al doilea este domnul Nicolae Ciucă. A fost președintele partidului, candidat la președinție, și după ce n-am mai fost ministrul Muncii, am încercat în mandatul domniei sale de premier să urmărim ca reformele pe care le-am început la Ministerul Muncii, respectiv reforma pensiilor, salarizării în sistemul public și asistenței sociale să fie făcute bine și la timp pentru că pierzând ani, impactul bugetar urma să fie unul foarte puternic”, a precizat Raluca Turcan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

