Titiana Popa a povestit cum l-a VINDECAT pe profesorul Dumitru Constantin Dulcan: „Vă rog încercaţi, încet, să vă ridicaţi şi să mergeţi prin cameră”

Sâmbătă, 8 noiembrie, un nou episod al podcastului ALTCEVA a adus în prim-plan o temă profundă și tulburătoare: vindecarea sufletului prin credință, energie și Cuvânt. Invitata lui Adrian Artene a fost Titiana Popa, care a vorbit despre legătura tainică dintre trup, spirit și divinitate, dar și despre miracolele care se nasc acolo unde medicina clasică pare să nu mai poată ajuta. Ea a oferit și un exemplu, în acest sens…

„Domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan (profesor universitare, medic neurolog și psihiatru-n.r.) povesteşte, la un moment dat, într-un podcast un eveniment pe care dânsul l-a trăit. La un moment dat s-a dus la Sinaia, cu valiza de cărţi, unde a rămas înţepenit de coloană, i s-a deplasat un disc. Disperat, mă sună băiatul dânsului: «Titiana, tata a rămas înţepenit, te rog frumos ceva»! L-am luat la telefon pe domnul profesor, pentru că eu… toate terapiile le fac online, direct, doar în sală, pe publicul din audienţă, lucrez cu dânsul online, am scos şi oboseala şi ce mai era de scos de acolo, am rugat discul să vină la locul lui, am spus rugăciunea şi la sfârşit am zis: «Vă rog frumos încercaţi, încet, să vă ridicaţi şi să mergeţi prin cameră». Durerile au dispărut în totalitate”, a spus ea.

Titiana Popa, invitata lui Adrian Artene la Podcastul ALTCEVA

De-a lungul conversației purtate cu Titiana Popa, ascultătorii pot descoperi rugăciunea care curăță energiile nefavorabile, metodele de testare kinesiologică, cauzele ascunse ale dezechilibrelor fizice și emoționale, dar și primii pași spre armonie interioară.

Titiana Popa explică, totodată, cum putem activa scutul de protecție împotriva energiilor negative și cum putem recunoaște „duhurile care ne ajută” în procesul de vindecare.

Pe de altă parte, episodul vorbește despre curățarea memoriei din inimă, tratamentele prin intermediul duhurilor și chiar despre vocea icoanelor, într-un dialog care unește știința, spiritualitatea și experiența personală a vindecării.

„Sunt niște legi divine și omul trebuie să fie conștient de acest lucru”, concluzionează Titiana Popa, oferind ascultătorilor o perspectivă unică asupra „medicinei sufletului” — o terapie a conștiinței, a rugăciunii și a iubirii universale.

Episodul complet va fi disponibil sâmbătă, 8 noiembrie 2025, pe canalul oficial de YouTube „Altceva cu Adrian Artene.