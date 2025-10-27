Prima pagină » Video » Tranziția energetică prinde contur în România:”Țara noastră are un potențial real de a deveni un HUB regional energetic”

Tranziția energetică prinde contur în România:”Țara noastră are un potențial real de a deveni un HUB regional energetic”

Oana Zvobodă
27 oct. 2025, 16:59, Video
Tranziția energetică prinde contur în România:
Galerie Foto 6

Platforma „Romania Unfolds” a lansat cel de-al șaselea episod din primul mini-serial documentar despre sustenabilitate din România. Noul episod explorează inițiative locale care valorifică resurse precum energia solară, biogazul sau energia geotermală, accelerând tranziția energetică și aducând beneficii reale: energie accesibilă, dezvoltare economică și o mai bună calitate a vieții la nivel local.

Vezi galeria foto
6 poze

Tranziția energetică prinde contur în România prin fapte, oameni și soluții sustenabile care dau energie viitorului.

„România are un potențial real de a deveni un hub regional energetic”

La nivel național funcționează aproximativ 30 de instalații de biogaz, iar exploatarea integrală a acestei resurse ar putea genera 21,2 TWh energie regenerabilă pe an, suficientă pentru alimentarea a peste 2 milioane de locuințe. În același timp, energia geotermală devine tot mai relevantă în peisajul energetic românesc. Țara dispune de o resursă estimată la 1,67 milioane Gcal anual, deja valorificată în mai multe proiecte locale de succes.

„România are un potențial real de a deveni un hub regional energetic din punct de vedere al producției și stocării de energie electrică din surse regenerabile. În ceea ce privește energia termică deținem resurse importante, resurse geotermale, iar încurajarea investițiilor în utilizarea biogazului, valorificarea biogazului produs din deșeuri poate aduce o valoare reală economiei.

Investițiile în aceste segmente nu doar că vor contribui la accelerarea modernizării infrastructurii energetice, ci vor aduce în plus și reducerea costurilor pentru consumatorii finali și vor asigura, cel mai important, independența energetică a țării. În ceea ce privește acest episod, salutăm investițiile și inițiativele partenerilor publici, dar și al partenerilor privați pentru comunitățile izolate, pentru a asigura accesul la resurse esențiale și mai ales pentru a promova soluții tehnologice noi, viabile din punct de vedere tehnic și economic”, a precizat Mădălin Mihailovici, CEO Veolia România.

„Ne-am dorit să tragem un semnal de alarmă”

Inechitatea energetică rămâne o provocare majoră. Circa 32% dintre români trăiesc în sărăcie energetică, iar peste 7.500 de locuințe nu sunt încă racordate la rețeaua electrică.

„Am implementat până acum 10 etape, ceea ce însemnă peste 70 de gospodării electrificate în opt județe ale țării, aproximativ 35 de cătune. Ne-am dorit, prin acest proiect, să tragem un semnal de alarmă și să arătăm latura aceasta a sărăciei energetice extreme din România. În același timp, nu este vorba doar despre sărăcie energetică. Oamenii aceia nu sunt în imposibilitatea de a plăti o factură la energie, ci nu au acces și nu au șanse ca în viitorul apropiat să aibă acces la energie. Ne-am dorit să aducem în prim-plan acest fenomem”, a declarat Monica David, președintele Asociației Energia Inteligentă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

„Romania Unfolds” lansează Episodul 3: Promovarea Consumului și Producției Responsabile

Tot mai mulți români sunt preocupați să-și REDUCĂ facturile la energie. Ce soluții au găsit 7 din 10 clienți

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Conferința Europa Connect Energy Now, ediția a III-a, Strasbourg – Pachetul Omnibus pentru energie și implementarea legislației actuale
17:18
Conferința Europa Connect Energy Now, ediția a III-a, Strasbourg – Pachetul Omnibus pentru energie și implementarea legislației actuale
INFRASTRUCTURĂ Cristian Pistol anunţă că se dinamitează pe Autostrada Sibiu-Piteşti, pentru Lotul 2 Boiţa-Cornetu
14:54
Cristian Pistol anunţă că se dinamitează pe Autostrada Sibiu-Piteşti, pentru Lotul 2 Boiţa-Cornetu
POLITICĂ Prin ce se diferențiază Nicușor Dan de Klaus Iohannis. Marcel Ciolacu: „El nu bagă ZÂNZANIE”
14:49
Prin ce se diferențiază Nicușor Dan de Klaus Iohannis. Marcel Ciolacu: „El nu bagă ZÂNZANIE”
EXCLUSIV „Voluntarii” lui Nicușor revin în prim-plan. GÂNDUL i-a surprins și la Sfințirea Catedralei. Numărul lor s-a dublat. Sunt mai mulți și mai eficienți. Priviți-i pe „voluntari” în acțiune pe lângă președinte și familie!
14:08
„Voluntarii” lui Nicușor revin în prim-plan. GÂNDUL i-a surprins și la Sfințirea Catedralei. Numărul lor s-a dublat. Sunt mai mulți și mai eficienți. Priviți-i pe „voluntari” în acțiune pe lângă președinte și familie!
POLITICĂ Sorin Grindeanu îi transmite lui Bolojan că PSD nu e o „sectă de adulatori și de aplaudaci”
13:08
Sorin Grindeanu îi transmite lui Bolojan că PSD nu e o „sectă de adulatori și de aplaudaci”
VIDEO Băluță, convins că alegerile din Capitală nu vor afecta coaliția: „Discutăm despre trei persoane mature”. Urmează să fie desemnat candidatul PSD
11:47
Băluță, convins că alegerile din Capitală nu vor afecta coaliția: „Discutăm despre trei persoane mature”. Urmează să fie desemnat candidatul PSD
Mediafax
Platformă online dedicată pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou: Arhiepiscopia Bucureștilor oferă informații în timp real
Digi24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Cancan.ro
Aurelian Temișan are interzis să apară la TV cu fina Andreea Bălan! Antena 1 le-a pus stop colaborării
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Adevarul
Șansa istorică de care România refuză să profite: „Un proiect de asemenea magnitudine ar aduce putere”
Mediafax
Încă un oraș din România renunță, în acest an, la artificiile de Revelion
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Cancan.ro
GESTUL lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. A fost singurul care a făcut asta!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Grăsimea ascunsă ne poate deteriora inima fără ca măcar să ne dăm seama
EXTERNE Revista TIME se conformează și își schimbă coperta în urma criticilor venite din partea președintelui Trump
18:41
Revista TIME se conformează și își schimbă coperta în urma criticilor venite din partea președintelui Trump
EXTERNE Björn Andrésen, cel mai frumos băiat din lume, a murit: Am avut impresia că sunt pradă pentru lupi
18:38
Björn Andrésen, cel mai frumos băiat din lume, a murit: Am avut impresia că sunt pradă pentru lupi
EXTERNE Rușii pregătesc întâlnirea care, deocamdată, nu mai e. Kremlinul s-a pronunțat cu privire la termenii unui posibil summit Trump-Putin
18:36
Rușii pregătesc întâlnirea care, deocamdată, nu mai e. Kremlinul s-a pronunțat cu privire la termenii unui posibil summit Trump-Putin
ENERGIE Comisarul pentru Energie i-a transmis lui Bolojan că sunt încurajate proiectele care cresc nivelul de trai al cetățenilor
18:30
Comisarul pentru Energie i-a transmis lui Bolojan că sunt încurajate proiectele care cresc nivelul de trai al cetățenilor
JUSTIȚIE Decizie definitivă! Șeful Parchetului Militar București, SANCȚIONAT și nu mai poate candida pentru un nou mandat
18:12
Decizie definitivă! Șeful Parchetului Militar București, SANCȚIONAT și nu mai poate candida pentru un nou mandat
JUSTIȚIE Dosarul COLDEA se complică, după decesul fostului șef al Direcției Juridice a SRI. Rudele lui Dumitru Dumbravă, introduse în dosar ca parte civilă
18:11
Dosarul COLDEA se complică, după decesul fostului șef al Direcției Juridice a SRI. Rudele lui Dumitru Dumbravă, introduse în dosar ca parte civilă