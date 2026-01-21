Valentin Stan: Nu ai nevoie să știi drept internațional ca să știi că nu ar trebui să vulnerabilizezi România prin declarații

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a lansat un avertisment legat de securitatea României. Discuția a pornit de la modul în care este invocat dreptul internațional. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Profesorul a explicat de ce consideră că această ediție este una esențială. El spune că publicul, indiferent de profesie sau pregătire, poate înțelege mizele reale ale securității naționale.
Toți mucii să meargă la stația 3, ok? Pentru că aici se va întâmpla ceva foarte grav azi, foarte complicat și mai e ceva. Toți oamenii care se uită la noi, pentru că noi n-am lăsat pe nimeni în urmă, Marius. Indiferent de ce profesie au, indiferent unde s-au școlit și ce meserie desfășoară în această țară, toate sunt nobile și le respectăm. Fiecare din ei va înțelege perfect ceea ce facem noi azi. Și la sfârșitul acestei emisiuni o să știe mai mult în domeniile cheie ale securității României decât știe Ministerul Afacerilor Externe din România, Securitatea, cele două servicii importante, Administrația Prezidențială cu toți mucii planetari pe satelit și Guvernul Bolojan.
Stan a amintit că dreptul internațional funcționează la interfața dintre drept și politică și că nu poate fi folosit mecanic. Problema reală, în opinia sa, nu este lipsa de cunoștințe juridice, ci declarațiile publice făcute de oficialii români.
Public International Law, McGlynn. Mai ții minte? Și comentau fel de fel de muci pe acolo. Trebuie dezvoltate diferite abilități pentru a ține cont de faptul că dreptul internațional funcționează la interfața dintre drept și politică. Vezi tu? Asta dacă vrei să-l folosești. Dar eu vin și te întreb. De ce drept internațional am nevoie ca să știu că este interzis să vulnerabilizezi România declarând public ce? Că anumite componente de garanții de securitate din tratatul tutelar pentru securitatea României nu i se aplică. De ce declar de la înălțimea poziției de șef al armatei că pe componente de garanții de securitate conținute în tratatele tutelare pentru salvgardarea intereselor naționale României noi nu ne încadrăm în descărcarea lor într-o zonă fundamentală de interes strategic.