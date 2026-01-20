Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Neptun Deep poate să fie securizat sub articolul 5 al NATO cu o navă și 2 militari

Andrei Rosz
20 ian. 2026, 06:02, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Neptun Deep poate fi securizat prin articolul 5 al NATOUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Acești tâmpiți, în loc să protejeze România, anunță că nu suntem acoperiți de garanțiile de securitate ale articolului cinci. În cel mai important zăcământ de extragere a gazelor naturale… Cu doi jandarmi și o barcă de pescuit, eu am securizat Neptun Deep.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum se poate securiza Neptun Deep prin articolul 5 din cadrul NATO. Acesta a început prin a spune că Generalul Gheorghiță Vlad susține că nu avem garanții de securitate NATO. Istoricul analizează textual documentul ce oferă garanțiile de securitate NATO. Acesta susține că dacă pui o barcă și doi jandarmi pe Neptun Deep, proiectul e securizat.

Deci, aici ai avut cu teritoriul, dar ți-a spus Gheorghiță că nu avem garanții de securitate. Hai să citim… În scopul articolului 5 se consideră că un atac armat asupra uneia sau mai multor părți include un atac armat asupra ce? Deci orice atac al unei nave sau forțe înseamnă că îmbraci doi băieți în uniformă de jandarm, îi pui acolo, și le dai drumul pe mare, le dai drumul unde vrei tu. Ăia, dacă cineva trage în ei, este un atac în baza articolului cinci, adică solicită descărcarea garanțiilor de securitate. Deci forțe, nave, aeronavele oricărei părți. Ia vezi tu unde trebuie să se afle astea. În apele teritoriale? E făcut în 1949, forțele de ocupație… Aveai forțe de ocupație în Germania. La asta se referă și nu ne interesează. Mai departe… Deci dacă eu am o navă sau un militar, oriunde, oriunde în zona Atlanticului de Nord… Marea Neagră e cumva în zona Atlanticului de Nord? Dacă rușii vor ataca o navă a marinei românești, oriunde în Europa, în zona Atlanticului de Nord. Adică, Europa și la nord de Tropicul Racului… Ești sub incidența articolului 5. În această fază în care ne aflăm, aflând acest lucru, spune-mi și mie cum poți securiza Neptun Deep? Marius, pui doi jandarmi pe ea și o navă de pescuit românească la baza instalației. Nu poate nimeni să te atace. Deci, din punctul de vedere al articolului cinci, este sub garanție. Acești tâmpiți, în loc să protejeze România, anunță că nu suntem acoperiți de garanțiile de securitate ale articolului cinci. În cel mai important zăcământ de extragere a gazelor naturale, în loc să pună dracului mâna, nu pe sute de milioane de dolari și să citească. De-aia îți spune Meglin, n-ai ce să faci cu dreptul internațional, dacă nu știi, dacă nu ai abilități cum să lucrezi cu el și ești prost făcut grămadă. Cu doi jandarmi și o barcă de pescuit, eu am securizat Neptun Deep.

