Valentin Stan: Neptun Deep poate să fie securizat sub articolul 5 al NATO cu o navă și 2 militari

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Neptun Deep poate fi securizat prin articolul 5 al NATO. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Acești tâmpiți, în loc să protejeze România, anunță că nu suntem acoperiți de garanțiile de securitate ale articolului cinci. În cel mai important zăcământ de extragere a gazelor naturale… Cu doi jandarmi și o barcă de pescuit, eu am securizat Neptun Deep.

