Vicepremierul Ionuţ Moşteanu susține că Ilie Bolojan nu va demisiona din funcţie dacă CCR respinge Pachetul 2 de reformă. Acesta afirmă că Bolojan este omul de care România are nevoie acum.

„Nu cred (că Ilie Bolojan va demisiona-n.r.). Pot să înţeleg presiunea, că sunt alături de dânsul. Ne vedem şi credeţi-mă că Ilie Bolojan are susţinere mai multă de la USR decât de la orice alt partid din coaliţie. Şi arătăm asta în fiecare zi. Îl susţinem în toate deciziile de foarte multe ori. Pur şi simplu, mergem pe mâna dânsului. Nu mai punem probleme suplimentare, că şi aşa sunt destule discuţii în coaliţie.

Cred că Ilie Bolojan e omul de care România are nevoie în momentul acesta. Are și experiența și hotărârea să oprească niște lucruri care nu se întâmplă cum trebuie și să le pună pe un făgaș normal”, a declarat Ionuţ Moşteanu, la PrimaTV.

„Nu se termină lumea cu un pachet legislativ”

Ionuţ Moşteanu este de părere că nu are cine să îl înlocuiască pe Bolojan.

„Are nevoie de mai mult suport. Dacă nu va trece de Curtea Constituţională acest pachet, vom găsi o cale. Dacă Curtea va zice că nu e bună una sau alta, vom găsi o cale să corectăm. Nu se termină lumea cu un pachet legislativ. (Pare că se termină cel puţin viaţa unui guvern dacă nu lumea) Ar fi foarte grav pentru România.

Vă zic sincer, ştiţi piaţa politică din România, nu are cine să îl înlocuiască pe Bolojan în momentul acesta”, adaugă vicepremierul USR.

El este de părere că un premier tehnocrat „nu are autoritate”.

