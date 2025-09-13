Prima pagină » Video » Vicepremierul Ionuţ Moşteanu susține că Ilie Bolojan nu va DEMISIONA din funcţie dacă CCR respinge Pachetul 2

Vicepremierul Ionuţ Moşteanu susține că Ilie Bolojan nu va DEMISIONA din funcţie dacă CCR respinge Pachetul 2

Oana Zvobodă
13 sept. 2025, 14:54, Video
Vicepremierul Ionuţ Moşteanu susține că Ilie Bolojan nu va DEMISIONA din funcţie dacă CCR respinge Pachetul 2

Vicepremierul Ionuţ Moşteanu susține că Ilie Bolojan nu va demisiona din funcţie dacă CCR respinge Pachetul 2 de reformă. Acesta afirmă că Bolojan este omul de care România are nevoie acum.

„Nu cred (că Ilie Bolojan va demisiona-n.r.). Pot să înţeleg presiunea, că sunt alături de dânsul. Ne vedem şi credeţi-mă că Ilie Bolojan are susţinere mai multă de la USR decât de la orice alt partid din coaliţie. Şi arătăm asta în fiecare zi. Îl susţinem în toate deciziile de foarte multe ori. Pur şi simplu, mergem pe mâna dânsului. Nu mai punem probleme suplimentare, că şi aşa sunt destule discuţii în coaliţie.

Cred că Ilie Bolojan e omul de care România are nevoie în momentul acesta. Are și experiența și hotărârea să oprească niște lucruri care nu se întâmplă cum trebuie și să le pună pe un făgaș normal”, a declarat Ionuţ Moşteanu, la PrimaTV.

„Nu se termină lumea cu un pachet legislativ”

Ionuţ Moşteanu este de părere că nu are cine să îl înlocuiască pe Bolojan.

„Are nevoie de mai mult suport. Dacă nu va trece de Curtea Constituţională acest pachet, vom găsi o cale. Dacă Curtea va zice că nu e bună una sau alta, vom găsi o cale să corectăm. Nu se termină lumea cu un pachet legislativ. (Pare că se termină cel puţin viaţa unui guvern dacă nu lumea) Ar fi foarte grav pentru România.

Vă zic sincer, ştiţi piaţa politică din România, nu are cine să îl înlocuiască pe Bolojan în momentul acesta”, adaugă vicepremierul USR.

El este de părere că un premier tehnocrat „nu are autoritate”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Guvernul CONFIRMĂ! Prețurile alimentelor de bază nu vor mai fi plafonate de la 1 octombrie: „Decizia a fost luată de coaliția de guvernare”

Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea din programul pe care îl desființează acum

Citește și

VIDEO Presa internațională: De ce Trump aruncă bomba anchetării lui George SOROS, după asasinarea lui Charlie Kirk
14:40
Presa internațională: De ce Trump aruncă bomba anchetării lui George SOROS, după asasinarea lui Charlie Kirk
VIDEO Sentință neliniștitoare pentru cei care au îndeplinit ordinul de anulare a alegerilor
12:30
Sentință neliniștitoare pentru cei care au îndeplinit ordinul de anulare a alegerilor
VIDEO O zonă pitorească din Câmpina a fost transformată în GROAPĂ de gunoi. Asociația „Câmpina Curată” a transmis o sesizare către mai multe instituții
12:28
O zonă pitorească din Câmpina a fost transformată în GROAPĂ de gunoi. Asociația „Câmpina Curată” a transmis o sesizare către mai multe instituții
VIDEO Raluca Turcan spune cu cine i-a fost cel mai greu să colaboreze:”Îmi cereți un politician. Eu am doi”
11:46
Raluca Turcan spune cu cine i-a fost cel mai greu să colaboreze:”Îmi cereți un politician. Eu am doi”
VIDEO Primele declarații publice ale soției lui Charlie KIRK, după asasinarea acestuia /”Nu aveți idee ce ați dezlănțuit în întreaga țară”
11:35
Primele declarații publice ale soției lui Charlie KIRK, după asasinarea acestuia /”Nu aveți idee ce ați dezlănțuit în întreaga țară”
EXCLUSIV Un polițist reținut după ce și-a STROPIT soția cu benzină merge, în continuare, la serviciu. Agentul este cercetat și într-un dosar de corupție
07:00
Un polițist reținut după ce și-a STROPIT soția cu benzină merge, în continuare, la serviciu. Agentul este cercetat și într-un dosar de corupție
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Cancan.ro
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Adevarul
De ce se urăsc visceral rușii și ucrainenii? Un fost șef al spionilor români explică paradoxul care le scapă altor analiști
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea influencerului lui Trump
Cancan.ro
Iasmina, adolescenta de 15 ani care s-a electrocutat în baie, A MURIT. Familia e devastată!
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Zi liberă plătită pentru părinți. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
Capital.ro
Giovanni Becali, despre Elena Udrea: Rol de supermafiot. Știe multe! N-a ciripit! Putea să dezmembreze toată ţara
Evz.ro
Confesiunea Ioanei Năstase: Am trăit lucruri pe care doar eu, familia și vecinii le știm
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de nuntă: „Sunt înconjurată de forțe...”
RadioImpuls
VIDEO Scene șocante s-au petrecut astăzi pe o stradă din Craiova. Două clanuri au fost implicate într-o bătaie cu bâte, topoare și cuțite. O persoană a murit, iar alte patru au ajuns la spital. Motivul scandalului este HALUCINANT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
A23a, „megabergul” din Antarctica, pe cale să dispară după 40 de ani
EXTERNE Ratingul de credit al Franței s-a prăbușit. Agenția FITCH taxează dur tensiunile politice și sociale de la Paris
14:33
Ratingul de credit al Franței s-a prăbușit. Agenția FITCH taxează dur tensiunile politice și sociale de la Paris
ACTUALITATE Weekend cu avertizări de la ANM. Cum va fi vremea în Capitală
14:16
Weekend cu avertizări de la ANM. Cum va fi vremea în Capitală
EXCLUSIV Guvernul CONFIRMĂ! Prețurile alimentelor de bază nu vor mai fi plafonate de la 1 octombrie: „Decizia a fost luată de coaliția de guvernare”
14:12
Guvernul CONFIRMĂ! Prețurile alimentelor de bază nu vor mai fi plafonate de la 1 octombrie: „Decizia a fost luată de coaliția de guvernare”
FINANCIAR Ceva se întâmplă în lume: AURUL, la un nou maxim istoric – 3.600 dolari pe uncie!
14:07
Ceva se întâmplă în lume: AURUL, la un nou maxim istoric – 3.600 dolari pe uncie!
VIDEO Moșteanu, întrebat dacă va crește vârsta de pensionare a militarilor: „Discuția e la deduceri, nu la vârstă”/Cât este pensia medie în sistemul militar
13:58
Moșteanu, întrebat dacă va crește vârsta de pensionare a militarilor: „Discuția e la deduceri, nu la vârstă”/Cât este pensia medie în sistemul militar