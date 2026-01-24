Prognoză meteo Paște 2026 | Pe ce dată pică Paștele anul acesta și cum va fi vremea în România, potrivit meteorologilor Accuweather.

Prognoză meteo Paște 2026

Paștele va fi sărbătorit de românii creștin-ortodocși pe 12 aprilie 2026. Cum va arăta însă prognoza lunii aprilie în Capitală?

Meteorologii Accuweather transmit că, în ziua sfântă, bucureștenii se vor bucura de 20 de grade Celsius, în timp ce minimele vor ajunge la 7 grade.

Astfel, vremea va fi blândă de Paște, când românii se vor bucura de Sărbătorile Pascale alături de cei dragi.

Primăvara anului 2026 se va lăsa așteptată, avertizează Accuweather, iar tranziția de la frig la căldură va fi lentă.

Zile calde și zile reci, „la pachet” cu perioade mai ploioase sau mai însorite.

„Luna Mărțișorului” va aduce și debutul primăverii moderate, cu maxime diurne situate în intervalul 8-18 grade Celsius.

Vor exista undeva la șapte zile de ploaie, în martie 2026, dar bucureștenii, cel puțin, se vor bucura că scapă de ger.

Temperaturile ar putea ajunge chiar și la 25 de grade Celsius, informează Accuweather.

Accuweather are o istorie de 64 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

Sursa foto: Accuweather

