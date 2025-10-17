ANM a dat prognoza meteo pentru weekendul 18-19 octombrie 2025. Maxime de 16 grade C în București

ANM – Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru weekendul care vine (18-19 octombrie 2025). Astfel, meteorologii ANM anunță unde vor fi precipitații și ce temperaturi vor fi în țară. În București, valorile termice vor fi de 16 grade C.

Vremea rămâne relativ rece în acest sfârșit de săptămână. Temperaturile vor continua să se situeze sub cele ale perioadei, în mare parte din țară.

Meteorologii ANM anunță că cel mai frig va fi în depresiunile din estul Transilvaniei, acolo unde temperaturile minime vor ajunge la -3, -4 grade C. La nivel național, maximele vor fi în jur de 17 grade C.

Săptămâna viitoare, vremea se va încălzi ușor, iar probabilitatea de ploaie ca vi redusă. La munte, în zonele înalte, stratul de zăpadă măsura joi seară peste o jumătate de metru la Vârful Omu, iar la Bâlea Lac era de 32 de centimetri. Condițiile meteo nefavorabile au mai închis o porțiune din DN67 C Transalpina: adică sectorul cuprins între Obârșia Lotrului și Curpăt, care se adaugă drumului dintre Obârșia Lotrului și Rânca. De asemenea, circulația este închisă și pe Transfăgărășan, între Piscul Negru și Bâlea Cascadă.

În București, în intervalul vineri, 17 octombrie 2025, ora 09:00 – sâmbătă, 18 octombrie 2025, ora 09:00, vremea se va încălzi față de zilele precedente, iar valorile termice vor fi apropiate de normele climatologice specifice acestei date.

Cerul se anunță variabil ziua, dar se va înnora seara și noaptea, când temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat.

Ca și temperaturi, în Capitală se anunţă un weekend cu maxime de 16 grade şi o încălzire uşoară a vremii în perioada 20-23 octombrie.

Autorul recomandă:

Când vine iarna în România, de fapt. Pe ce dată va fi prima temperatură negativă în București, potrivit meteorologilor Accuweather

Alertă de ploi torențiale în BULGARIA. Locuitorii sunt sfătuiți să nu iasă din case