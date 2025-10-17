Prima pagină » Vremea » ANM a dat prognoza meteo pentru weekendul 18-19 octombrie 2025. Maxime de 16 grade C în București

ANM a dat prognoza meteo pentru weekendul 18-19 octombrie 2025. Maxime de 16 grade C în București

17 oct. 2025, 09:39, Vremea
ANM a dat prognoza meteo pentru weekendul 18-19 octombrie 2025. Maxime de 16 grade C în București
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

ANM – Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru weekendul care vine (18-19 octombrie 2025). Astfel, meteorologii ANM anunță unde vor fi precipitații și ce temperaturi vor fi în țară. În București, valorile termice vor fi de 16 grade C.

Vremea rămâne relativ rece în acest sfârșit de săptămână. Temperaturile vor continua să se situeze sub cele ale perioadei, în mare parte din țară.

Meteorologii ANM anunță că cel mai frig va fi în depresiunile din estul Transilvaniei, acolo unde temperaturile minime vor ajunge la -3, -4 grade C. La nivel național, maximele vor fi în jur de 17 grade C.

Săptămâna viitoare, vremea se va încălzi ușor, iar probabilitatea de ploaie ca vi redusă. La munte, în zonele înalte, stratul de zăpadă măsura joi seară peste o jumătate de metru la Vârful Omu, iar la Bâlea Lac era de 32 de centimetri. Condițiile meteo nefavorabile au mai închis o porțiune din DN67 C Transalpina: adică sectorul cuprins între Obârșia Lotrului și Curpăt, care se adaugă drumului dintre Obârșia Lotrului și Rânca. De asemenea, circulația este închisă și pe Transfăgărășan, între Piscul Negru și Bâlea Cascadă.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În București, în intervalul vineri, 17 octombrie 2025, ora 09:00 sâmbătă, 18 octombrie 2025, ora 09:00, vremea se va încălzi față de zilele precedente, iar valorile termice vor fi apropiate de normele climatologice specifice acestei date.

Cerul se anunță variabil ziua, dar se va înnora seara și noaptea, când temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat.

Ca și temperaturi, în Capitală se anunţă un weekend cu maxime de 16 grade şi o încălzire uşoară a vremii în perioada 20-23 octombrie.

Când vine iarna în România, de fapt. Pe ce dată va fi prima temperatură negativă în București, potrivit meteorologilor Accuweather

Alertă de ploi torențiale în BULGARIA. Locuitorii sunt sfătuiți nu iasă din case

Când vine iarna în România, de fapt. Pe ce dată va fi prima temperatură negativă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
07:45
Când vine iarna în România, de fapt. Pe ce dată va fi prima temperatură negativă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Alertă de ploi torențiale în BULGARIA. Locuitorii sunt sfătuiți să nu iasă din case
14:38
Alertă de ploi torențiale în BULGARIA. Locuitorii sunt sfătuiți să nu iasă din case
Vine o iarnă „clasică" în Europa: Fenomenul care readuce NINSORILE abundente de altădată
23:47, 15 Oct 2025
Vine o iarnă „clasică" în Europa: Fenomenul care readuce NINSORILE abundente de altădată
Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o iarnă cu ger și ninsori abundente
09:16, 13 Oct 2025
Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o iarnă cu ger și ninsori abundente
România, traversată de un nou val de aer POLAR. Temperaturi negative, nopți geroase și brumă. Meteorolog ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Se menține semnalul de răcire"
13:50, 12 Oct 2025
România, traversată de un nou val de aer POLAR. Temperaturi negative, nopți geroase și brumă. Meteorolog ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Se menține semnalul de răcire"
Orașele din România în care NINGE începând de miercuri, 15 octombrie 2025. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
10:18, 12 Oct 2025
Orașele din România în care NINGE începând de miercuri, 15 octombrie 2025. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
