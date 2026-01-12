România traversează cel mai rece episod al acestei ierni, iar vârful acestui fenomen este așteptat în noaptea de luni spre marți, când temperaturile vor coborî până la -20 de grade Celsius. Meteorologii avertizează că vântul puternic, ninsoarea și viscolul vor accentua senzația de frig în mare parte a țării.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea geroasă va predomina în România până la mijlocul săptămânii, urmând ca ulterior temperaturile să crească treptat.

Șefa ANM, Elena Mateescu, a explicat că adevăratul maxim al acestui val de frig nu a fost încă atins. Recent, cea mai scăzută temperatură a fost înregistrată la Vârful Omu, unde mercurul a coborât la -22 de grade Celsius, iar în toate masivele montane valorile au fost sub -15 grade, potrivit Observatornews.ro.

În depresiunile din estul Transilvaniei, considerate „polul frigului” al României, temperaturile au scăzut, de asemenea, sub -15 grade. În Capitală, la stația București-Băneasa, s-au înregistrat minime de aproximativ -10 grade, însă noaptea următoare este așteptată să fie și mai rece.

Meteorologii estimează pentru noaptea de luni spre marți minime de până la -20 de grade în zonele montane și în jur de -14…-15 grade în București și localitățile din jur.

Cod galben de ger și viscol în toată țara

ANM a emis un cod galben de ger valabil la nivel național, cu temperaturi minime cuprinse între -19 și -9 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în Transilvania și la munte. Vântul va avea intensificări importante, cu rafale de 70- 80 km/h în zona montană înaltă, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea.

Vor fi ninsori slabe în nordul și centrul țării, iar în zonele montane se va depune un strat de zăpadă de 3 – 7 cm, local chiar mai consistent. Începând din seara zilei de marți, în vestul și sud-vestul României sunt prognozate precipitații mixte și depuneri de polei.

În București, vremea va rămâne deosebit de rece, cu maxime cuprinse între -4 și -2 grade și minime ce pot coborî până la -14 grade. Capitala se află sub cod galben de ger, iar meteorologii avertizează asupra riscului de ceață și chiciură spre finalul nopților.

De la mijlocul săptămânii, temperaturile vor începe să crească treptat, cu maxime pozitive ce pot ajunge la 7 – 8 grade Celsius, însă alternanțele între perioade geroase și intervale mai blânde vor mai continua și în perioada următoare, anunță meteorologii ANM.