„Omul lui Miruţă” a fost implicat într-un incident de securitate, în 2010. Cum ar fi compromis Viorel Salvador Caragea un flagrant

Ministrul Economiei, Irineu Darău, spune că l-a numit ca administrator al uzinei de armament Sadu pe Viorel Salvador Caragea, printre altele, pentru faptul că a prins nişte hoţi care furau armament de acolo. Totuşi, ziariştii de la G4Media au intrat în posesia unui document care l-ar situa pe Salvador Caragea chiar la polul opus al misiunii respective.

Viorel Salvador Caragea a fost protagonistul unui episod ciudat în anul 2010, pe vremea când era șeful Poliției Județene Gorj. A fost suspectat că a compromis o acțiune de prindere flagrant delict a unui individ din Târgu Jiu, operațiune organizată la București, de Parchetul Sectorului 4.Un flagrant ratat.

Incidentul s-a petrecut în decembrie 2010 și a fost descris succint într-un document al DNA aflat în posesia G4Media:

„În dosarul nr. 114/P/2011, procurorii din cadrul Seției de combatere a infracțiunilor de corupție s-au sesizat din oficiu la data de 9 mai 2011 cu privire la faptul că, în data de 12 decembrie 2010, numitul Caragea Viorel Salvador, în calitate de ofițer de poliție judiciară cu gradul profesional de comisar-șef și având funcția de șef al Inspectoratului Județean de Poliție Gorj, a furnizat informații ce nu erau destinate publicității numitului Luță Constantin, cercetat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 în dosarul penal nr. 15376/P/2010. Informațiile divulgate ar fi constat în avertizarea numitului Luță Constantin cu privire la acțiunea de prindere în flagrant ce urma să fie organziată în data de 13 decembrie 2010 de către Serviciul de Investigații Criminale Sevtor 4. Urmare a acțiunilor numitului Caragea Viorel Salvador, Luță Constantin nu s-a mai prezentat la data menționată în locul în care ar fi urmat să se întâlnească cu persoana de la care pretinsese anumite sume de bani”, reiese din documentul ajuns în posesia G4Media.

Faptele au fost consemnate de către pocurorul George Nica, în rezoluţia din 14 decembrie 2013, la finalul căreia a dispus neînceperea urmăririi penale împotriva lui Viorel Salvador Caragea, din lipsă de probe.

„Actele premergătoare efectuate în cauză nu au confirmat existența infracțiunii prev. de art. 12 lit. b) din Legea 78/2000 (scurgeri de informații – nr), pentru care au fost demarate cercetări din oficiu. În urma administrării mijloacelor legale de probă, nu s-a putut stabili dacă numitul Caragea Viorel Salvador ar fi folosit, direct sau indirect, informații ce nu sunt destinate publicității, în sensul avertizării sau ar fi permis accesul unor persoane neautorizate la aceste informații, în sensul avertizării numitului Luță Constantin cu privire la acțiunea de prindere în flagrant”, se încheie rezoluţia.

Un flagrant ratat şi o interceptare telefonică soldate cu NUP

Sursele G4Media au povestit că Luță Constantin era un cetățean de etnie romă din Târgu Jiu, care făcea tot felul de afaceri suspecte prin București, printre care și acțiuni de șantaj. Iar flagrantul delict care i se pregătise la o asemenea acțiune se referea.

Din document nu reiese şi de ce s-au autosesizat oamenii legii, după 6 luni de la ratarea flagrantului. Aceleaşi surse G4Media au mai spus că la momentul respectiv, telefonul lui Luță Constantin ar fi fost pus sub supraveghere, iar Caragea ar fi picat pe mandatul de interceptare al lui Luță, ceea ce face ca verdictul NUP(Neînceperea Urmăriri Penale) în cazul lui Caragea să devină cel puţin suspectă, având în vedere că o interceptare telefonică este o probă certă, nu doar un indiciu, mai scriu cei de la G4Media.

Procurorul George Nica a fost contactat de G4Media, în prezent este procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Curtea de Apel. Şi-a amintit vag despre acel dosar, însă a declarat că nu-şi mai aminteşte detaliile, pentru că l-a preluat de la un coleg. Salvador Caragea nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.

Ca administrator al unei uzine de armament, Salvador Caragea va primi certificat de securitate ORNISS, aşa cum a declarat şi ministrul Radu Miruţă, joi seara, la postul de televiziune Antena 3. Caragea a fost coleg cu tatăl lui Miruţă, judecătorul Gheorghe Miruţă, iar ceea ce se ştie este că a fost propus în acea funcţie chiar de către fostul ministru al Economiei.

Incidentul din 2010, soldat cu NUP, ar trebui să ridice ceva semne de întrebare pentru acordarea accesului ORNISS lui Salvador Caragea, mai spun cei de la G4Media.

